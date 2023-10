Jess Smith, la Bambina Sole dei Teletubbies, è in Dolce Attesa

L’iconica bambina sole dei Teletubbies, Jess Smith, sta per vivere un momento speciale nella sua vita. A 27 anni, sta per diventare mamma per la prima volta insieme al suo compagno Ricky, e lo ha annunciato con gioia su Instagram.

Un’Icona dell’Infanzia

Jess Smith è il volto che molti di noi ricordano dall’infanzia come il sole sorridente dei Teletubbies, il popolare programma televisivo degli anni ’90 e 2000. La sua carriera televisiva è iniziata quando aveva appena 9 mesi, interpretando il ruolo del “bimbo sole”. È rimasta nel cast fino al 2001. Jess è entrata a far parte del mondo dei Teletubbies in modo piuttosto casuale: mentre veniva pesata in ospedale, i produttori della serie cercavano bambini felici e sorridenti per il loro show, e Jess si è rivelata perfetta per il ruolo.

Un Nuovo Inizio

Ora, Jess si prepara a intraprendere una nuova avventura: diventare madre. Ha condiviso l’entusiasmo per la sua gravidanza pubblicando un’immagine dell’ecografia del suo piccolo sul suo profilo Instagram, con la dolce didascalia “Presto saremo in tre”. Questo annuncio ha scatenato l’entusiasmo tra i suoi seguaci e i fan dei Teletubbies che cresciuti con il suo volto sorridente.

I Teletubbies Tornano su Netflix

Non solo Jess Smith sta vivendo un nuovo inizio, ma anche i Teletubbies stanno facendo un ritorno. Netflix ha annunciato un reboot della serie, con nuovi personaggi e un nuovo bambino che interpreterà il ruolo del sole. Questo segna un passaggio significativo, poiché i Teletubbies originariamente erano una produzione della BBC. La nuova versione sarà indirizzata ai bambini in età prescolare, e i protagonisti esploreranno un mondo fantastico e animato. Nel cast ci sarà anche l’attore Tituss Burgess, famoso per il suo ruolo in “Unbreakable Kimmy Schmidt”. Un vero cambio di generazione e una nuova era per questa iconica serie televisiva.