Indovinello della terra incantata - Controcopertina

Indovinello: In una terra incantata, ci sono tre pozzi magici che trasformano l’acqua in tre diversi tipi di bevande. Il primo pozzo trasforma l’acqua in vino, il secondo in latte e il terzo in olio. Un giorno, un viaggiatore arriva con un contenitore vuoto di 5 litri e uno di 3 litri. Deve usare questi contenitori per portare via esattamente 4 litri di vino, senza sprecarne. Come fa?

Soluzione:

Riempie il contenitore da 3 litri con il vino e lo versa nel contenitore da 5 litri. Riempie di nuovo il contenitore da 3 litri con il vino e lo versa nel contenitore da 5 litri fino a riempirlo. Questo lascia 1 litro di vino nel contenitore da 3 litri. Svuota il contenitore da 5 litri e versa il litro di vino rimasto nel contenitore da 3 litri. Riempie il contenitore da 5 litri con il vino e poi usa il vino rimasto nel contenitore da 3 litri per riempirlo fino a 4 litri.

L’indovinello testa l’ingegnosità e la capacità di risolvere problemi di misura e volume, rendendolo un eccellente contenuto per un blog che mira a stimolare la mente dei suoi lettori.