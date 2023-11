Indovinello matematico del cacciatore - Controcopertina

L’indovinello propone una situazione intrigante: un cacciatore e un suo amico fanno una scommessa legata alla precisione dei colpi del cacciatore. La regola è semplice: per ogni colpo mancato, il cacciatore deve pagare 5 euro al suo amico, ma per ogni colpo esatto, riceve 4 euro. Dopo 12 colpi, il cacciatore ha un guadagno netto di 12 euro. Il quesito è: quanti colpi ha mancato?

Per risolvere questo indovinello, dobbiamo considerare la dinamica del guadagno e della perdita del cacciatore. Ogni colpo mancato comporta una perdita di 5 euro, mentre ogni colpo esatto porta un guadagno di 4 euro. Il cacciatore finisce con un guadagno netto di 12 euro dopo 12 colpi.

Supponiamo che il cacciatore abbia mancato ‘x’ colpi. Quindi, ha colpito esattamente (12 – x) colpi. La somma dei guadagni (per i colpi esatti) meno la somma delle perdite (per i colpi mancati) è pari a 12 euro. Matematicamente, questo può essere espresso come:





4 * (12 – x) – 5 * x = 12

Risolvendo questa equazione, otteniamo il numero di colpi mancati. Il risultato ci mostra che il cacciatore ha mancato un certo numero di colpi per finire con un guadagno netto di 12 euro.

La soluzione a questo indovinello è che il cacciatore ha mancato 4 colpi. Questo risultato si ottiene risolvendo l’equazione sopra, che fornisce un modo logico e matematico per comprendere il bilancio finale del cacciatore tra guadagni e perdite.