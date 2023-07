Influencer diventa cieca dopo un drastico tatuaggio agli occhi: La storia di Amber Luke

Amber Luke, nota come “Dragon girl” sui social media, è un’influencer di 28 anni che ha scelto di trasformare il suo corpo in una vera e propria tela vivente. Con il 98% del suo corpo coperto da tatuaggi, la sua mania per l’arte dei tatuaggi l’ha spinta a compiere un gesto estremo e pericoloso: tatuarsi gli occhi. Questa decisione rischiosa ha avuto conseguenze gravi, portando all’inaspettata perdita della vista.

La donna più tatuata d’Australia

Amber Luke è diventata famosa per essere la donna più tatuata d’Australia, e secondo il “Mirror”, ha speso una cifra considerevole, vicina ai 150.000 euro, per coprire il 98% del suo corpo con varie opere d’arte. Dai drachi ai mostri, dai simboli satanici alle modifiche corporee più insolite, come la divisione della lingua a metà, Amber ha cercato di creare una presenza visiva unica ed eccentrica.

Il tatuaggio rischioso

La decisione più estrema che Amber ha fatto è stata quella di tatuarsi la sclera, la parte bianca dell’occhio. Questo tipo di tatuaggio è noto per essere pericoloso e rischioso, ma Amber ha voluto spingersi oltre i limiti, ignara delle conseguenze che questo avrebbe potuto comportare.

La tragica perdita della vista

A seguito del tatuaggio degli occhi, l’influencer ha avuto una brutta sorpresa: la perdita della vista. La pratica estrema a cui si è sottoposta ha causato gravi danni alla sua vista e i medici ritengono che la cecità potrebbe essere permanente. Amber si trova ora a dover affrontare le difficoltà della vita senza la vista, una conseguenza irreversibile delle sue scelte.

Senza rimpianti

Nonostante l’incredibile tragedia e la perdita della vista, Amber Luke afferma di non provare rimpianti per la sua scelta. Si descrive come felice di essere finalmente sé stessa, dopo aver affrontato anni di insicurezze riguardo al suo aspetto. Mentre alcuni potrebbero considerare le sue azioni estreme e pericolose, per Amber questa trasformazione rappresenta una liberazione personale, un modo per trovare la propria identità e superare le insicurezze del passato.

La storia di Amber Luke è un esempio estremo delle lunghezze a cui alcune persone possono arrivare per esprimere la propria individualità e affrontare i propri demoni interiori. La scelta di tatuarsi gli occhi è stata audace e pericolosa, e ha avuto conseguenze irreversibili per la vista di Amber. Questa storia serve come avvertimento sui rischi associati alle pratiche estreme di tatuaggio e sulle decisioni che possono influenzare in modo permanente la nostra vita. Mentre Amber sostiene di essere felice della sua trasformazione, è importante ricordare che l’autoespressione e la ricerca di identità possono essere perseguite in modi più sicuri e responsabili.