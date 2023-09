Influencer stroncata dal tumore al seno: il dramma che ha scosso i social

Nicky Newman è stata un’influencer inglese che ha combattuto contro il tumore al seno per 5 anni. Non si è mai nascosta e ha deciso di mostrare ai suoi follower la sua lotta contro un male che si è rivelato invincibile. Nonostante la malattia, Nicky Newman si è sempre mostrata sorridente e positiva, decidendo di vivere la sua vita fino alla fine e lasciando un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno lottando.

La Storia di Nicky Newman

Nicky Newman è morta a soli 35 anni, dopo aver perso la sua personale lotta contro il tumore al seno arrivato al quarto stadio. Prima della diagnosi del 2018, era un’amministratrice di una società finanziaria giovane, benestante e bella. Poi, in una settimana, ha perso il bambino che aveva in grembo e le è stato comunicato che il tumore al seno era già incurabile. Tuttavia, Nicky Newman ha deciso di aprire un profilo social e documentare la sua vita da malata terminale giorno per giorno.

Il Messaggio di Speranza di Nicky Newman

Nonostante la malattia, Nicky Newman ha mostrato al mondo intero che è possibile vivere la propria vita fino alla fine. In questi 5 anni la ragazza ha viaggiato in tutto il mondo e si è sposata con l’amore della sua vita. Prima di morire, ha lasciato un messaggio ai suoi follower che il marito ha pubblicato: “Se stai leggendo questo significa che sono morta, però ho fatto 5 anni e mezzo, non male per un seno allo stadio 4. Non si sa mai veramente cosa sta succedendo dietro l’angolo, quindi non fatelo, non date nulla per scontato, afferrate la vita”.

L’Esempio di Nicky Newman

Nicky Newman è stata un esempio di forza e positività per tutti coloro che lottano contro il cancro. Ha dimostrato che nonostante la malattia sia possibile vivere la propria vita fino alla fine e lasciare un messaggio positivo per gli altri. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori dei suoi follower e di coloro che l’hanno conosciuta.