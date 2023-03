Inter Juventus come vedere streaming gratis diretta live tv

È giunto il momento di mettere da parte le competizioni europee (Champions ed Europa League): a San Siro si svolge il derby d’Italia. Inter e Juventus si sfidano nella 27ª giornata di Serie A: fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 19 marzo. Ma come seguire la partita in diretta tv e streaming? Dove guardarla live?

INFORMAZIONI TV E STREAMING INTER – JUVE: DOVE GUARDARE LA PARTITA LIVE, NESSUNA DIRETTA GRATUITA La sfida tra Inter e Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN. Per seguirla in streaming da sito o app, basta accedere al proprio account Dazn da un dispositivo compatibile e selezionare nel mosaico del menù principale (o della sezione dedicata alla Serie A) l’evento della partita.

DAZN IN TV: COME GUARDARE LA PARTITA; ANCHE SU SKY SPORT BAR La partita sarà visibile anche sul canale lineare “ZONA DAZN” e sul canale “Sky Sport BAR” trasmesso all’interno di bar, ristoranti ed esercizi commerciali che aderiscono al servizio “Sky Business” (QUI la pagina per trovare i locali aderenti).

Per guardare lo streaming di DAZN su una tv, occorre una smart tv connessa a internet, una console supportata o un decoder Sky Q. In alternativa, è possibile collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire Stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.