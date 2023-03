“Interazioni tra Luca e Ivana”: GF Vip, rivelazioni riguardo Onestini – il pubblico ora è completamente informato

I telespettatori del GF Vip 7 sono stati assolutamente entusiasti del rapporto sbocciato tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, e sono stati pieni di speranza e di attesa per il riaccendersi del loro legame. Tuttavia, la produzione del programma ha deciso che Ivana avrebbe dovuto lasciare la casa, in quanto era stata ospite solo per poche settimane. Ora, un amico intimo di Luca ha finalmente rotto il silenzio e ha parlato del legame passionale tra i due ex.

Il desiderio più ardente dei telespettatori del GF Vip 7 è che Luca Onestini e Ivana Mrazova riaccendano la loro storia d’amore quando il programma sarà finito e torneranno alla vita di tutti i giorni. Ma Casa Pipol ha dovuto fare prima lo scoop, intervistando una persona vicina all’ex di Soleil Sorge per avere qualche delucidazione e nuove informazioni che potessero chiarire ogni incertezza.

Raffaello Tonon stava parlando dei protagonisti del GF Vip 7, Luca Onestini e Ivana Mrazova, oltre che di Nikita Pelizon. Con tono appassionato, ha dichiarato che “se al posto di Nikita ci fosse stato un uomo, sarebbe stato sicuramente cacciato. Avrebbero detto che aveva fatto le cose nel modo sbagliato e credo che la verità stia venendo fuori. Se non dovesse vincere Luca, chi vorrei che prendesse la corona? Io faccio il tifo per Alberto De Pisis!”.

A Casa Pipol Raffaello Tonon si è appassionato parlando di Onestini e della Mrazova, dicendo: “Torneranno insieme? Non ho più sentito Ivana da quando è finita la loro storia. Per me Luca merita di stare con chi lo rende felice. Ho molto rispetto e ammirazione per Ivana: ci siamo salutati molto educatamente, ma quando non è stata più la sua ragazza è finita lì”.

Sono così appassionata del fatto che siamo una famiglia, ed ero così entusiasta di aver proposto una cena a tre ieri! Non dobbiamo parlare della vita, perché il destino ci prenderà per mano, ma sono le conversazioni che facciamo a tavola e nei momenti privati che ci rendono una famiglia.