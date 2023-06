Isola dei Famosi 2023: Helena Prestes affronta una brutta notizia nella penultima puntata - Controcopertina

Nella penultima puntata dell’Isola dei Famosi, in onda il 16 giugno su Canale 5, arriverà una notizia sconvolgente per Helena Prestes. Questa sorpresa ha colto tutti di sorpresa e sarà difficile cambiare le dinamiche in poche ore. L’annuncio di questa bomba ha già scosso l’Italia e una volta che arriverà in Honduras, ci saranno sicuramente reazioni intense.

Le accuse contro Helena Prestes

Durante l’Isola dei Famosi, Helena Prestes ha ricevuto un’aspra accusa da Gian Maria Sainato: “Spero che non venga salvata dal pubblico. Manca solo un giorno alla puntata e spero che venga eliminata. Spero che la gente non si faccia ingannare dalla sua finta storia d’amore perché è pura finzione. Il pubblico deve sapere perché ha mentito a tutti. Ci ha detto di non amarlo. Ha sognato il suo ex la stessa sera in cui è arrivato Carlo”.

La situazione di Helena Prestes sull’Isola dei Famosi

L’incubo di Helena Prestes sull’Isola dei Famosi sta per diventare realtà. Nonostante abbia vissuto un momento di gioia con l’arrivo dell’amica Nikita Pelizon in Honduras, i rapporti con gli altri naufraghi sono tesi. Oltre alle critiche di Gian Maria, ha subito attacchi anche da Andrea Lo Cicero e ha una relazione difficile con Pamela Camassa e Cristina Scuccia, che ha definito falsa.

Helena e Gian Maria Sainato sono in nomination e solo uno di loro rimarrà sull’Isola per continuare a sperare nel successo. Secondo un sondaggio di Novella 2000, che ha diffuso i risultati nella mattinata del 16 giugno, il pubblico avrebbe deciso di premiare Gian Maria con il 56% delle preferenze. Helena ha ottenuto solo il 44% dei voti e sarebbe eliminata dal reality show. Tuttavia, bisognerà aspettare il dato definitivo per confermare questa previsione.

Come anticipato all’inizio dell’articolo, i momenti di maggiore tensione si sono vissuti tra i due concorrenti a rischio eliminazione e probabilmente continueranno fino a quando Ilary Blasi annuncerà l’esito del televoto.