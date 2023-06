Pierpaolo Pretelli affronta un momento triste: la decisione inevitabile di Ariadna e il trasferimento a Miami - Controcopertina

Una notizia riguardante Pierpaolo Pretelli sta facendo rapidamente il giro del web. Dopo essere stato coinvolto in polemiche solo poche settimane fa, il compagno di Giulia Salemi è nuovamente al centro dell’attenzione a causa di una decisione presa dalla madre del suo figlio, Ariadna Romero. Si è appreso che Ariadna ha deciso di trasferirsi a Miami insieme al loro figlio Leonardo. La modella ha spiegato il motivo di questa scelta tramite un post su Instagram.

La decisione di Ariadna e il sostegno di Pierpaolo

Ariadna Romero ha voluto ringraziare Pierpaolo per la sua comprensione e ha sottolineato il loro bellissimo rapporto come genitori. Ha affermato che entrambi comprendono le necessità dell’altro e supportano le rispettive scelte. Ariadna ha anche menzionato la visita di Pierpaolo e la fidanzata Giulia a Miami, sottolineando che il bambino era felice di rivedere suo padre. Ha enfatizzato l’equilibrio che hanno trovato come genitori e ha elogiato il sostegno di Pierpaolo.

Il motivo del trasferimento e le valutazioni future

Ariadna ha spiegato pubblicamente il motivo del trasferimento, affermando che non c’è stata una ragione specifica, ma una combinazione di fattori che l’hanno portata a prendere questa decisione. Ha menzionato il bisogno di avere un supporto nella cura di Leonardo, poiché sua madre, che l’aiutava a Roma, ha sentito il desiderio di tornare a casa a Cuba. Ariadna ha sottolineato l’opportunità di un’esperienza diversa per Leonardo prima di iniziare la scuola elementare e ha rivelato che il trasferimento potrebbe non essere definitivo. Ha affermato di essere felice in questo momento e di essere in fase di valutazione per il suo ritorno in Italia.

La decisione di Ariadna Romero di trasferirsi a Miami con il figlio Leonardo ha scosso Pierpaolo Pretelli e ha attirato l’attenzione del pubblico. La modella ha spiegato le motivazioni di questa scelta e ha evidenziato il loro equilibrio come genitori. Nonostante il trasferimento, Ariadna ha dichiarato che potrebbe tornare in Italia in futuro. Questo momento rappresenta per lei una fase di felicità e di valutazione delle opportunità che si presentano.