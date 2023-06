“Papà vuole dirti una cosa”. Manuel, morto nell’incidente di Roma: il padre rompe il silenzio - Controcopertina

La morte di Manuel Proietti, il bambino di soli 5 anni coinvolto in un grave incidente stradale a Roma, ha scosso profondamente tutti. Mentre le indagini sono ancora in corso per comprendere le dinamiche dell’incidente, è emerso il coinvolgimento degli youtuber dei TheBorderline in una sfida alla guida. In queste ultime ore, il padre del piccolo ha deciso di rompere il silenzio e condividere il suo dolore con il pubblico.

Le parole del padre di Manuel sulla tragedia

La morte di Manuel Proietti ha sconvolto profondamente il padre del bambino. Nonostante la madre e la sorellina siano riuscite a sopravvivere, riportando ferite nell’incidente, la perdita del piccolo è stata devastante. Al centro delle indagini, inoltre, c’è il cellulare del conducente Matteo Di Pietro, indagato per omicidio stradale e trovato positivo ai cannabinoidi.

Indagini e autopsia per fare chiarezza sulla morte di Manuel

Gli investigatori stanno concentrando la loro attenzione sul cellulare del conducente coinvolto nell’incidente per comprendere se siano presenti filmati prima, durante e dopo l’impatto mortale. Allo stesso tempo, verrà effettuata un’autopsia sul corpo del bambino per ottenere ulteriori dettagli sulla tragedia.

Il dolore del padre e il sostegno ricevuto

Il padre di Manuel, Marco Proietti, ha condiviso un messaggio commovente su Instagram in cui esprime il suo amore eterno per il figlio e ringrazia coloro che hanno pregato, donato e pensato a Manuel in questo momento così difficile. Il suo dolore ha ricevuto un’enorme solidarietà da parte di tutti.

Omaggi e messaggi di affetto per Manuel

Sul luogo dell’incidente si sono raccolti numerosi fiori e peluche in omaggio a Manuel Proietti. Sono stati scritti messaggi toccanti, tra cui spicca uno che recita: “Piccolo angelo, sei volato in cielo troppo presto. Proteggi la mamma e la sorellina dall’alto”. L’affetto e l’emozione sono palpabili in questa dimostrazione di solidarietà.