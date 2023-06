Isola dei Famosi 2023: Nathaly Caldonazzo smascherata con tutto il gruppo - Controcopertina

L’Isola dei Famosi 2023 è divisa in due gruppi ben distinti: quello guidato da Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo e gli altri naufraghi. La modella brasiliana si era già allontanata in seguito alle ultime discussioni, ma ora ha un’alleata. Le due sono sempre più unite e, soprattutto alla luce di una nuova polemica, è evidente che stanno giocando da sole contro il resto del gruppo nel reality show di Canale 5. Dopo Andrea Lo Cicero, anche Luca Vetrone si schiera contro Nathaly, come riportato sul sito Biccy.

“Ho beccato Nathaly Caldonazzo” – Luca Vetrone si confida

Luca Vetrone racconta di aver sorpreso Nathaly Caldonazzo in piena notte. Durante una conversazione con Gian Maria Sainato e Alessandra Drusian, rivela un episodio che l’ha infastidito profondamente. “Ieri notte avevo urgente bisogno di andare in bagno, così mi sono svegliato e ho visto che lei si era allontanata e si era nascosta dietro al totem, come se non volesse essere vista da nessuno”, confida il giovane naufrago dell’Isola dei Famosi 2023.

Dettagli dell’episodio – Il fuoco quasi spento

Luca Vetrone prosegue nel racconto, fornendo maggiori dettagli sull’episodio. “Ho fatto finta di non accorgermi di nulla, mi sono sdraiato e ho notato che dopo due minuti è tornata alla pentola. L’ho osservata mentre si prendeva del minestrone, ha preso la pentola e l’ha spostata, poi se n’è andata”. La cosa peggiore, secondo Luca, è che “il fuoco stava morendo, ragazzi, era quasi spento. Mi sono alzato e ho trovato il fuoco quasi spento”.

Confronto diretto – Luca Verone affronta Nathaly Caldonazzo

Deciso a chiarire la situazione, Luca Vetrone si reca da Nathaly Caldonazzo pochi minuti dopo il racconto. “Devo parlarti. L’altra notte ti ho vista andare lì e poi andartene. Hai preso il minestrone lasciando il fuoco quasi spento. Cerca almeno di riaccendere il fuoco se lo usi. Mi ha dato fastidio, ti ho vista. Volevo vedere cosa succedeva e sono rimasto ad osservarti. Tu te ne sei andata e io mi sono alzato per ravvivare il fuoco. Non è corretto nei confronti di tutti mangiare di notte e lasciare il fuoco quasi spento”.