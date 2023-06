Ivana Mrazova conferma il ritorno di fiamma con Luca Onestini: "Assolutamente sì" - Controcopertina

Dopo tanto tempo di speculazioni e voci contrastanti, finalmente è arrivata la conferma sullo stato del rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. La modella ha deciso di rompere il silenzio e rispondere ai suoi fan sui social media, svelando il destino della loro relazione. L’annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i loro seguaci, che aspettavano questo momento da tempo.

Luca Onestini e Ivana Mrazova comparsi insieme a un evento a Roma

Il 4 giugno, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono stati protagonisti di un evento a Roma. Sebbene fosse un’occasione di lavoro, le loro Instagram Stories li hanno mostrati insieme. Un particolare ha catturato l’attenzione di migliaia di follower e ha raggiunto anche l’influencer Deianira Marzano, che ha condiviso la sua opinione sugli ex fidanzati.

La conferma di Ivana Mrazova: Luca fa ancora parte della sua vita

Nonostante le voci sempre più insistenti sul loro possibile riavvicinamento, durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova non avevano mai fornito una risposta chiara sullo stato del loro rapporto. Tutto era rimasto ambiguo, lasciando dubbi su ciò che stava realmente accadendo. Ora, però, la modella ha rotto il silenzio e ha dissipato ogni incertezza.

Un follower ha chiesto a Ivana se Luca faceva ancora parte della sua vita, e lei ha risposto prontamente: “Assolutamente sì”, accompagnando la sua risposta con un cuore rosso. Quindi, è ufficiale: i due sono nuovamente una coppia. Una notizia che ha fatto felici i loro fan, che aspettavano questo momento da tanto tempo. Ora, non resta che sperare di vedere presto qualche foto di coppia, magari mentre si scambiano un dolce bacio.

Ivana ha colto l’occasione di questo scambio con i fan per affrontare anche il tema degli hater, affermando: “Nella vita tutto torna: la cattiveria al mittente, l’amore a chi lo ha donato, le bugie a chi le ha dette, l’invidia a chi la sente… La ruota gira per tutti”. Una riflessione che mostra la sua determinazione nel non lasciarsi abbattere dalle critiche e nel concentrarsi sulle cose positive.

L’annuncio di Ivana Mrazova sulla sua relazione con Luca Onestini ha confermato il loro ritorno di fiamma. Dopo mesi di incertezze, i due sono tornati insieme e hanno condiviso la gioiosa notizia con i loro fan. Ora, l’attenzione è rivolta alle prossime tappe della loro storia d’amore e si spera di vedere presto scatti romantici di questa coppia riunita. Nel frattempo, Ivana affronta gli haters con determinazione, sapendo che nel corso del tempo tutto troverà il suo posto.