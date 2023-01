Jonathan Kashanian è un acclamato personaggio televisivo, la cui fama è salita alle stelle quando è apparso per la prima volta al Grande Fratello molti anni fa. Da allora, è una figura di spicco nel settore televisivo, apparendo in diversi programmi sia come conduttore che come commentatore. In particolare, ha partecipato a Verissimo di Mediaset, in coppia con Silvia Toffanin, e quest’anno a Rai 2 con Bianca Guaccero.

Jonathan Kashanian, è fidanzato?

Molti sono curiosi di sapere se Jonathan ha una relazione, visto che la sua vita privata è rimasta per lo più tale. Si sa che ha avuto una relazione con Bianca Atzei, finita qualche tempo fa. Attualmente sembra che sia single, anche se si è parlato di una possibile storia d’amore con Bianca Guaccero, la conduttrice del programma in cui Jonathan è stato ospite quest’anno.