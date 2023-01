Jovanotti regala 20 quintali di crocchette e confezioni di antiparassitari al canile toscano dell’Ossaia

Come ogni anno, Lorenzo Cherubini, conosciuto come Jovanotti, ha donato 20 quintali di cibo al canile dell’Ossaia a Cortona, in Toscana, per aiutare i numerosi cani che vivono lì. Questo regalo arriva in tempo per il Natale e aiuta a portare affetto ai cani abbandonati, persi o maltrattati che vengono accolti dai volontari del canile.