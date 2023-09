Juventus – Lazio Streaming Gratis e Diretta Live TV SKY o DAZN? Rojacalcio

Scopri Dove Guardare Lazio-Juventus in Streaming Gratis

Il big match della 29ª giornata del campionato di Serie A 2022-23, Lazio-Juventus, si svolgerà allo “Stadio Olimpico” di Roma. In questo articolo, troverai tutte le informazioni su come guardare la partita in streaming gratis online e in diretta tv.

Lazio-Juventus Streaming Gratis Online e Diretta Tv su DAZN

La partita Lazio-Juventus sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di streaming online DAZN. Per accedere alla visione, è necessario avere un abbonamento regolare a DAZN. La partita potrà essere goduta direttamente tramite l’applicazione, disponibile su dispositivi mobili, pc, smartphone, tablet e smart tv. L’app ufficiale può essere scaricata sia su dispositivi iOs che Android. Questa partita non sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva con Sky Sport. DAZN, infatti, ha ottenuto l’esclusiva per 7 partite su 10 dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. Non ci sarà alcuna possibilità di guardare la partita in diretta streaming gratis, né sarà trasmessa in chiaro. Gli abbonati Sky che hanno attivato l’offerta Sky + DAZN potranno comunque vedere la partita selezionando l’app di DAZN da Sky Q.

Aggiornamenti Live e Radio

Gli aggiornamenti live sul risultato in tempo reale saranno pubblicati sui canali social media ufficiali dei due club e della Lega Serie A. Inoltre, la diretta radio sarà offerta gratuitamente dalle frequenze di Rai Radio Uno. Per gli amanti degli highlights dell’incontro e delle interviste ai protagonisti, potranno essere goduti durante il post-gara, che includerà anche ospiti in studio e inviati da bordocampo.

Link per lo Streaming Gratis di Lazio-Juventus

Le Probabili Formazioni

Lazio

Formazione (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. M. Sarri.

Juventus

Formazione (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. M. Allegri.

Il match tra Lazio e Juventus promette spettacolo con due squadre in forma. Sarà interessante vedere chi uscirà vittorioso da questo importante scontro.