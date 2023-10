Kate e William, evoluzione della monarchia

L’evoluzione della monarchia: il futuro di William e Catherine

La necessità di cambiamento nella monarchia

La sopravvivenza della monarchia richiede un’evoluzione, un concetto ben compreso da Maria di Teck, moglie di Giorgio V. Questo mantra sembra essere stato adottato anche dai principi William e Catherine del Galles, che hanno sperimentato una dura realtà durante il loro viaggio nei Caraibi nel marzo 2022. Hanno capito che non basta essere giovani, solari e cool, ma è necessario molto di più.

Il problema del passato coloniale

L’antipatia per i tedeschi ai tempi di Giorgio V è stata sostituita dal rancore per il passato coloniale della Corona, causando seri problemi alla monarchia. Le ex colonie chiedono scuse per la schiavitù e lo sfruttamento, ma l’establishment e i reali sembrano restii a rispondere a queste richieste.

I social media come strumento di cambiamento

Qualcuno ha suggerito a William di utilizzare i social media come strumento per riconquistare i cuori dei sudditi sparsi in tutto il mondo e risollevarsi nei sondaggi. Nonostante la sua iniziale antipatia per i social media e i selfie, William ha capito l’importanza di questi strumenti, che possono raggiungere sia i poveri che i ricchi, senza confini territoriali e possono essere gestiti all’origine, senza il filtro della stampa.

Il ruolo del social team

Da qualche anno, la coppia reale ha un social team giovane e dinamico, proveniente dal settore privato, che comprende l’importanza dei social media. Ora, i principi viaggiano con un operatore video e si prestano a posare per gli scatti dei fan. Kate, in particolare, ha sempre compreso le potenzialità dei social media.

La rivoluzione dei principi del Galles

La rivoluzione dei principi del Galles non si ferma ai social media. Hanno assunto un CEO per gestire il personale di Kensington Palace, un gesto che potrebbe cambiare radicalmente “The Firm”. Questo gesto dimostra che la coppia sta cercando un professionista al di fuori dell’alveare del Palazzo.

Il futuro a Palazzo

Il futuro a Palazzo sarà diverso: non ci saranno più uomini in completo grigio, spesso provenienti dall’aristocrazia o dall’esercito o dai servizi segreti. William e Kate, insieme a Carlo III, hanno capito che il modo di gestire la vita e la politica della Corte è inadeguato ai tempi attuali. Per garantire la sopravvivenza alla monarchia, è necessario un cambiamento che porti la monarchia nel XXI secolo, che la Ditta diventi The Firm 2.0.

Conclusione

La necessità di evoluzione nella monarchia è evidente e i principi William e Catherine stanno guidando questa rivoluzione, utilizzando i social media come strumento di cambiamento e assumendo un CEO per gestire il personale di Kensington Palace. Il futuro a Palazzo sarà diverso, ma necessario per garantire la sopravvivenza della monarchia nel XXI secolo.