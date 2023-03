Kekko Silvestre e la depressione: la storia

La lotta di Kekko Silvestre contro la depressione e il palco di Sanremo 2023.

Kekko Silvestre, il leader dei Modà, ha aperto il suo cuore sulla sua battaglia contro la depressione e il loro appuntamento a Sanremo 2023 con il brano “Lasciami”. Nell’intervista al Corriere della Sera, l’artista ha condiviso la sua storia e il suo messaggio.

Kekko e la depressione

“Mi sono svegliato un giorno e non riuscivo a piegare le gambe”. Questo è come inizia la storia di Kekko sulla depressione. Ha continuato: “Pensavo fosse un’influenza, ma dopo dieci giorni a letto, ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Un neurologo mi ha visitato e mi ha diagnosticato la depressione”.

Kekko ha anche parlato dei primi segni di ansia e attacchi di panico che aveva sperimentato in precedenza: “Ho accumulato troppo e alla fine il mio cervello mi ha bloccato fisicamente. La depressione è un male oscuro che non si vede e vive dentro di te”.

Sanremo 2023

I Modà parteciperanno a Sanremo 2023 con il brano “Lasciami”, una canzone che sa tanto di grido di battaglia contro la depressione. Kekko ha spiegato il loro obiettivo: “Non vinceremo mai. Andiamo lì per far sapere ai nostri fan che non seguono i social, e sono molti, che siamo ancora qui”.

Chissà, dopo il loro successo in passato con un secondo posto con Emma nel 2011 con “Arriverà” e il terzo posto nel 2013 con “Se si potesse non morire”, quest’anno potrebbe esserci una sorpresa…