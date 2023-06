La battaglia continua: La famiglia di Francesco Totti contro quella di Ilary Blasi - Controcopertina

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ancora fonte di tensione. Le famiglie dei due ex coniugi si trovano a essere coinvolte in una disputa legale che ha generato ulteriori conflitti e controversie. Scopri cosa ha scatenato l’ira di Francesco Totti nei confronti di Ilary Blasi questa volta.

Una scelta controversa e il mancato memorial: Il nuovo motivo di scontro

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata caratterizzata da una serie di conflitti e tensioni che si sono protratte nel tempo, nonostante abbiano avuto tre figli insieme e ora abbiano entrambi nuovi compagni. Le famiglie dei due ex coniugi si sono trovate direttamente coinvolte nelle dispute, contribuendo a rendere la situazione ancora più complessa.

L’ultima azione che ha scatenato l’ira di Francesco Totti è stata la decisione di Ilary Blasi di far sgomberare la famiglia dal centro sportivo di Francesco Totti, dove giovani ragazzi e bambini si allenavano regolarmente. È stato Riccardo Totti, fratello dell’ex capitano, a intervenire pubblicamente commentando questa mossa e definendola arbitraria e illegittima. Tuttavia, c’è un motivo ancora più grave che ha contribuito all’ira di Francesco Totti.

A causa di questa scelta, non solo i giovani tesserati non potranno più allenarsi presso la Totti Soccer School, ma non sarà possibile nemmeno organizzare il memorial per il padre di Francesco, deceduto due anni fa a causa del Covid. Al momento, non è stata annunciata una nuova data per l’evento. Riccardo Totti ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per organizzare il memorial, lavorando instancabilmente, ma che purtroppo è stato impedito dalla famiglia Blasi.

La famiglia Totti è profondamente arrabbiata e rammaricata per la situazione attuale. Avevano sperato che le cose si risolvessero in modo più rapido e senza ulteriori ostacoli. La famiglia Totti si scusa con tutti gli iscritti alla Totti Soccer School per la situazione e spera che presto si possa trovare una soluzione che permetta di superare queste divergenze e tornare a un rapporto civile tra le due famiglie coinvolte.