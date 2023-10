La bellezza senza età di Sheila Kiss: la modella di 63 anni che fa impazzire la rete

Nel mondo contemporaneo, la ricerca della giovinezza eterna è una costante tra le donne, e il passare del tempo spesso viene visto come un avversario da sconfiggere. Tuttavia, ci sono persone che sfidano il tempo e la loro bellezza continua a incantare, dimostrando che l’età è solo un numero. Un esempio sorprendente di questo è Sheila Kiss, un’ex modella inglese di 63 anni, che sta catturando l’ammirazione online grazie alla sua eterna giovinezza.

La Carriera di Modella e il Segreto della Giovinezza di Sheila Kiss:

Sheila Kiss ha trascorso gran parte della sua carriera lavorando come modella in Australia, continuando a camminare sulle passerelle locali fino al suo sessantesimo compleanno. La sua bellezza e il suo stile di vita sano l’hanno resa un’icona della lotta contro l’invecchiamento.





La Determinazione di Mantenere la Forma:

Nonostante la fine della sua carriera di modella, Sheila non ha abbandonato la sua dedizione alla bellezza e alla salute. La sua routine di allenamento è iniziata 32 anni fa, dopo la nascita del suo secondo figlio. Oggi, all’età di 63 anni, si allena sei giorni alla settimana, dedicando due ore al giorno alla palestra, dove si concentra su esercizi di sollevamento pesi.

L’Ammirazione Online:

Le foto di Sheila Kiss, pubblicate sui social media, hanno ricevuto un’enorme quantità di apprezzamenti. La sua bellezza ha attratto una schiera di giovani fan che si stupiscono della sua età e la lodano costantemente per il suo aspetto.

Il Segreto di Sheila Kiss: Uno Stile di Vita Sano:

La stessa Sheila sottolinea che il suo segreto per mantenere la giovinezza risiede in uno stile di vita sano. Non è fan della medicina estetica e preferisce prendersi cura della sua salute con attenzione attraverso integratori naturali, evitando cibi sportivi o complessi vitaminici artificiali.

La Filosofia di Vita di Sheila Kiss:

Sheila non ha mai adottato una dieta restrittiva, e questa sua filosofia ha affascinato molti dei suoi follower. Lei stessa non pone l’accento sul peso, preferendo uno stile di vita sportivo e in forma.

La Giovane Ammirazione di Sheila Kiss:

In un tocco di umorismo, Sheila ha condiviso che alcuni dei suoi giovani fan, che non superano i 20 anni, si mostrano molto audaci sui suoi social media, addirittura invitandola a uscire.