La cantante italiana operata d'urgenza: un momento di paura - Controcopertina

Ecco cosa è successo e come sta adesso

Nelle ultime ore, la cantante italiana ha vissuto un momento di grande preoccupazione per la sua salute. È stata sottoposta a un’operazione d’urgenza durante la notte a causa di una peritonite. Per rassicurare i suoi numerosi fan, ha condiviso un selfie dal suo letto d’ospedale su Instagram e Twitter, indossando una mascherina.

La cantante ha spiegato di aver affrontato l’intervento durante la notte tra il 30 giugno e l’1 luglio 2023 a causa della peritonite. Nonostante la situazione, ha mantenuto il suo carattere forte e determinato, scrivendo: “Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite? Fatto. Non mollo nemmeno morta.” Queste parole hanno tranquillizzato i suoi seguaci che erano preoccupati per la sua salute.

Fiordaliso, la cantante operata d’urgenza: il suo stato attuale

Anche su Instagram, Fiordaliso ha voluto rassicurare i suoi fan, dichiarando: “L’importante è che sto bene ora”. Con un pizzico di ironia, ha aggiunto: “Non preoccupatevi, torno presto… peggio per voi. E comunque, alla mia età, le peritoniti sono poche e le fanno i GIOVANI.” Il suo post è stato subito raggiunto da un’infinità di commenti di sostegno e auguri di pronta guarigione.

I follower, così come i suoi amici vip, hanno inviato messaggi di sostegno e affetto. Marco Carta ha scritto: “È successo anche a me! Vedrai che ti rimetterai presto.” Mercedesz Henger le ha mandato “un abbraccio fortissimo”. Anche Rita Pavone ha inviato i suoi auguri, mentre Pupo ha espresso il suo sollievo e l’aspettativa di rivederla presto sul palco.

Fiordaliso ha assicurato che sta molto meglio, rassicurando tutti i suoi sostenitori e dimostrando la sua forza interiore. Ora, può concentrarsi sulla sua guarigione e tornare presto sulle scene per regalare ancora la sua straordinaria voce al pubblico.