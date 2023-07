Bianca Berlinguer pronta a lasciare la Rai: cosa riserva il futuro della conduttrice - Controcopertina

Il terremoto nella tv italiana

Grandi cambiamenti si prospettano per Bianca Berlinguer e la sua permanenza nella Rai. Le ultime notizie suggeriscono che la conduttrice potrebbe prendere una decisione radicale e lasciare definitivamente la televisione pubblica italiana. Nonostante questo, non le mancheranno sicuramente opportunità lavorative, visto che è emersa una proposta per la sua trasmissione “Cartabianca”. I vertici della Rai sono preoccupati di perdere una delle figure di riferimento del network.

Il colpo di scena potrebbe materializzarsi a breve con l’addio di Bianca Berlinguer alla Rai. Inizialmente sembrava un’opzione lontana, nonostante alcuni contrasti avuti, poiché era stata confermata come conduttrice di Rai3. Tuttavia, tutto potrebbe essere rivoluzionato e presto la vedremo in un altro contesto televisivo.

L’addio di Bianca Berlinguer alla Rai: una proposta allettante

Mauro Corona, collaboratore fidato di Bianca Berlinguer, ha recentemente dichiarato al Corriere della Sera: “Le hanno fatto terra bruciata intorno da un bel pezzo. E va anche detto che lei ci ha messo del suo. Fossi in lei, però, io farei il salto subito. Precisando che io sono uno scalatore, io arrampico, io so rischiare e conosco la sfida dell’incognito. Certo che andrò con lei ovunque vada e non è una questione di soldi.”

Secondo quanto riportato da TvBlog, l’addio di Berlinguer alla Rai non sarebbe poi così improbabile. Inoltre, si è vociferato di un’offerta da parte di Mediaset, sebbene al momento la conduttrice di “Cartabianca” sembri ancora esitante. Si è anche ipotizzato che potrebbe lavorare su Rete 4 con un nuovo programma in prima serata. Tuttavia, la televisione di Stato farà di tutto per evitare la sua partenza, tanto che sono stati organizzati incontri con la presentatrice.

Bianca Berlinguer sembrerebbe mostrarsi insoddisfatta a causa della forte concorrenza interna. TvBlog ha concluso sottolineando che la Rai intende continuare a puntare fortemente su “Cartabianca”: “La televisione pubblica non ha alcuna intenzione di penalizzare il talk show politico.”

Il futuro di Bianca Berlinguer si presenta dunque pieno di incertezze e sorprese, mentre la Rai cercherà di trattenere la talentuosa conduttrice e di mantenere alto il livello dei suoi programmi politici.