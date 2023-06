La casa incredibile di Frances Gabe: L'invenzione che ha cambiato il concetto di pulizia - Controcopertina

Nel dicembre 2016, Frances Gabe, una donna americana di 101 anni, ci ha lasciato. Ma ciò che ha lasciato dietro di sé ha lasciato tutti i suoi vicini di Newberg, in Oregon, a bocca aperta. Dopo oltre 20 anni senza pulire la casa, cosa hanno trovato quando sono finalmente entrati? Le condizioni erano semplicemente inimmaginabili.

L’auto-pulizia: un genio o una pazza?

Frances Gabe, una donna eccentrica, ha lasciato tutti a chiedersi se fosse un genio incompreso o semplicemente pazza. Durante questi anni, i suoi vicini si sono sempre chiesti come mai la sua casa fosse sempre splendente, nonostante non avesse mai pulito. Ecco la risposta: la casa di Frances era dotata di un sistema di auto-pulizia.

L’invenzione rivoluzionaria

Frances Gabe ha depositato un brevetto, comprendente ben 68 innovazioni, spendendo 15.000 dollari. Ha dedicato tempo, sforzi e un totale di 50.000 dollari per realizzare la sua idea. Tra i brevetti depositati figurano dispositivi come un armadio che lava e asciuga i piatti, una vasca da bagno e un water autopulenti e una lavatrice ingegnosa che lava e asciuga i vestiti sugli appendiabiti che, una volta sistemati, scorrono automaticamente nel guardaroba più vicino.

Una casa senza bisogno di pulizia manuale

Grazie a questi dispositivi di pulizia tecnologici, la casa di Frances non richiedeva pulizie manuali. Gli irrigatori sul soffitto e sui pavimenti garantivano una pulizia completamente automatizzata. Frances si occupava di queste pulizie tecnologiche due volte l’anno, e il resto del tempo poteva godersi una casa splendente senza dover dedicare sforzi extra.

Una visionaria di successo

Verso la fine degli anni ’90, Frances Gabe era diventata un’innovatrice di successo, con riviste e giornali che parlavano di lei e invitata a talk-show americani. Era anche presente nel libro di Chuck Palahniuk, “Fugitives & Refugees” del 2003, dedicato a personaggi stravaganti e curiosi dell’Oregon.

La casa-lavatrice di Gabe

La casa di Frances Gabe era come una gigantesca lavatrice automatica: una villetta di blocchi di calcestruzzo di circa 90 metri quadrati, con ogni stanza dotata di irrigatori a soffitto e pavimenti inclinati per il deflusso. Ogni angolo della casa era protetto da una serie di dispositivi che proteggevano libri, oggetti, lenzuola, tende e fotografie. Premendo un bottone, gli idranti si attivavano spruzzando acqua saponata su mobili, finestre e pareti, seguita da un risciacquo e da getti d’aria calda per l’asciugatura. Lo sporco e l’acqua in eccesso defluivano dai pavimenti verso un canale che portava tutto al canile, dove venivano lavati anche i cani di Frances. Tutto il processo richiedeva meno di un’ora e lasciava la stanza perfettamente pulita.

Una rivoluzione sociale

Per Frances Gabe, la sua invenzione aveva una portata sociale significativa e avrebbe liberato le donne dalle incombenze delle pulizie domestiche, tradizionalmente considerate un compito femminile. In un’intervista al Baltimore Sun nel 1981, Frances affermò: “Potete parlare quanto volete della liberazione delle donne, ma le case sono ancora progettate in modo che le donne debbano passarci metà del tempo in ginocchio o infilando la testa in un buco”. Sostenne che il problema risiedeva nel fatto che le case erano progettate dagli uomini, che spesso dedicavano troppo spazio alle abitazioni senza considerare l’aspetto pratico.