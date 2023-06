La Confessione Shock di Monica Leofreddi: Tradimenti e Corna da un Ex Super Famoso - Controcopertina

“La Conduttrice si Svela a ‘Oggi è un Altro Giorno’: Una Storia d’Amore con un Cantautore Italiano”

Monica Leofreddi, famosa conduttrice televisiva italiana di 58 anni, ha deciso di aprirsi sulle pagine di ‘Oggi è un altro giorno’, rivelando dettagli sorprendenti sulla sua vita sentimentale passata. Durante l’intervista condotta da Serena Bortone, ha confessato di essersi innamorata dell’onesta e bontà del suo attuale marito, Gianluca Delli Ficorelli, noto dentista romano. Questo grande amore è arrivato in un momento in cui Monica non aveva più intenzione di legarsi a nessuno, a causa delle delusioni amorose precedenti.

Una Storia d’Amore Con Un Cantautore Italiano

Nel corso dell’intervista, la Leofreddi ha parlato anche di una storia d’amore che risale a più di 20 anni fa, con un noto cantautore italiano. Nonostante la durata di ben 10 anni, Monica non aveva mai rilasciato dichiarazioni su questa relazione, ma ora ha deciso di condividere qualche dettaglio. “È stata una parentesi di vita estremamente importante”, ha ammesso la conduttrice, che non ha avuto problemi a parlare di questa relazione anche dopo tanto tempo trascorso.

I Tradimenti del Cantautore Italiano

La domanda sull’ex relazione è stata posta da Serena Bortone, che ha rassicurato i figli di Monica Leofreddi dicendo loro che i vecchi amori rimangono dolci ricordi del passato. E proprio in questo contesto, si è parlato del famoso cantautore Antonello Venditti. Alla domanda se la canzone ‘Ogni volta’ fosse effettivamente dedicata a lei, Monica ha risposto: “Ma chi lo sa, chi capisce i cantanti? Antonello mi ha riempito di corna. Ufficialmente diceva di sì, ma non lo so”.

E qui arriva la clamorosa rivelazione di Monica Leofreddi. Durante tutta la loro relazione, Venditti l’ha costantemente tradita, e nonostante lei se ne fosse accorta, lui ha sempre negato anche di fronte all’evidenza. Questo riconoscimento delle corna ha tranquillizzato altre donne, facendo capire loro che essere tradite può capitare a tutte. Monica ha infatti affermato: “Uno cercava di far finta, ma io sono una persona che prende decisioni quando è sicura di poterlo fare. Più che tradirlo, mi sono innamorata di un’altra persona verso la fine. La ruota gira, prima o poi”.

Un Amore Nato grazie alla Roma

La storia d’amore tra Monica Leofreddi e Antonello Venditti è iniziata grazie alla loro passione per la squadra di calcio della Roma. Mentre lui si recava allo stadio per seguire le partite, lei lavorava per una trasmissione sportiva. Monica ha aggiunto: “La nostra vita era molto familiare. Io ero l’affetto stabile, quindi non andavo quasi mai in tournée con lui e non seguivo i suoi concerti. Ero quella del fine settimana”.

La confessione di Monica Leofreddi su questa storia d’amore passata ha suscitato un grande interesse e curiosità tra il pubblico, che ha potuto scoprire nuovi aspetti della vita privata della celebre conduttrice.