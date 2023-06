Arriva l'Ondata di Caldo Africano: Scopriamo l'Anticiclone Scipione e la Durata del Caldo Torrido - Controcopertina

“Meteo Italia: Picchi di Temperature Fino a 43 Gradi in Questa Prima Ondata di Caldo Estivo”

Finalmente, l’estate si fa sentire in Italia. Dopo settimane di piogge e maltempo, con un netto ritardo rispetto agli anni precedenti, l’attesa stagione estiva è arrivata. In queste ultime ore, stiamo assistendo al passaggio dell’anticiclone africano, battezzato Scipione, che sta portando con sé la prima vera ondata di caldo della stagione. Giornate soleggiate e temperature che superano abbondantemente i 30 gradi sono diventate la norma. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito Il Meteo, Scipione si rafforzerà ulteriormente, garantendo giornate sempre più calde, almeno fino a giovedì.

Scopriamo l’Anticiclone Scipione e i Suoi Effetti sul Meteo Italiano

Con il passaggio dell’anticiclone africano Scipione, ci aspettiamo giornate prevalentemente soleggiate in tutta Italia, con qualche nuvola in più solo nella regione del Nordovest, specialmente martedì. Tuttavia, non possiamo escludere l’arrivo di temporali di calore, localmente intensi, sulle Alpi occidentali. Fino a martedì 20 giugno, le temperature non dovrebbero subire grandi variazioni, oscillando tra i 28 e i 32 gradi Celsius nelle principali città italiane.

Picchi di Calore Straordinari: Temperature Fino a 43 Gradi

Ma a partire dal primo giorno d’estate, mercoledì 21 giugno, giorno del solstizio, assisteremo a un’improvvisa impennata dei valori termici. L’anticiclone africano Scipione darà il meglio di sé, portando le temperature diurne a superare agevolmente i 33-34 gradi Celsius in Pianura Padana, sulle vallate alpine, in Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Città come Roma, Firenze, Bolzano, Siracusa, Padova, Mantova e Ferrara potrebbero raggiungere mercoledì e giovedì i 36 gradi Celsius, ma la situazione sarà ancora più torrida in Sardegna, dove nelle zone più interne del sud dell’isola non è da escludere un picco di temperature fino a 43 gradi Celsius, come riportato sul sito Il Meteo.

Durata dell’Ondata di Caldo Africano e Possibili Stemperature

Ma quanto durerà questa prima ondata di caldo africano? Secondo Antonio Sanò, l’esperto del Meteo, Scipione manterrà il suo influsso fino a giovedì 22 giugno. Successivamente, il passaggio di temporali violenti da nord a sud contribuirà ad attenuare leggermente i valori massimi, anche se raramente scenderanno al di sotto dei 30 gradi Celsius.

È importante prendere le dovute precauzioni durante questo periodo di caldo intenso, come idratarsi adeguatamente, evitare le ore più calde della giornata e cercare un riparo ombreggiato. Seguire le previsioni meteo e le indicazioni delle autorità competenti aiuterà a godere dell’estate in tutta sicurezza.