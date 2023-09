La crudeltà del nonnismo: costretto a bere birra e vodka con un tubo, ora vive in una prigione di cecità e paralisi

Una Protesta Contro il Nonnismo Americano

Il caso di Danny Santulli, un giovane di 20 anni, ha scosso l’opinione pubblica americana e i suoi legali lo definiscono “il peggior fenomeno di nonnismo nella storia degli Stati Uniti”. Danny è ora costretto a vivere su una sedia a rotelle, a causa di una paralisi che gli ha strappato la sua autonomia. Questa tragedia è il risultato di agghiaccianti episodi di nonnismo che ha subito per poter aderire a una confraternita. Oggi esamineremo questo caso che ha acceso una protesta gridante contro tali abusi sistematici.

La Storia di Danny

La famiglia di Danny sostiene che il giovane è stato vittima di un atto di nonnismo quando era ancora un matricola. La confraternita coinvolta in questo caso è la Phi Gamma Delta. Inizialmente, la famiglia di Danny ha cercato di citare in giudizio la confraternita insieme ad altre ventidue persone, ma alla fine la causa si sta sviluppando contro due dei ragazzi coinvolti. Danny è stato reso non autosufficiente da un brutale atto di costringerlo a intossicarsi con l’alcol, evento che ha portato a un arresto cardiaco e ad altre conseguenze oggi irreversibili.

Le Atroci Torture

Nonostante un miracoloso arrivo in ospedale, Danny non potrà mai tornare indietro al 19enne che era prima. Le terribili torture subite includono la forzatura di bere birra attraverso un tubo e tracannare un’intera bottiglia di vodka. Quando Danny ha perso conoscenza, i membri della confraternita lo hanno abbandonato come un rifiuto davanti all’ospedale, senza preoccuparsi minimamente delle sue condizioni di salute.

Tra le altre torture inflitte a Danny e segnalate dalla sua famiglia ci sono:

Deprivazione del sonno : Danny doveva essere a disposizione dei membri della confraternita a tutte le ore della notte.

: Danny doveva essere a disposizione dei membri della confraternita a tutte le ore della notte. Spese personali per i fratelli della confraternita : Doveva fare commissioni per loro, pulire le loro stanze e portare loro cibo, alcol e marijuana.

: Doveva fare commissioni per loro, pulire le loro stanze e portare loro cibo, alcol e marijuana. Imposizione di azioni umilianti: Danny è stato costretto a compiere azioni degradanti come arrampicarsi in un bidone della spazzatura e rovistare tra i vetri rotti.

Questo terribile caso di nonnismo rappresenta una macchia indelebile sulla cultura delle confraternite americane e richiede un’attenta riflessione sulla necessità di porre fine a tali abusi. Danny, oggi cieco e paralizzato, è diventato il simbolo di una lotta contro il nonnismo che non può essere ignorata.