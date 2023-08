La Drammatica Conclusione della Vicenda Gaibotti a Cavernago: Dal Delitto Paterno al Tragico Epilogo in Carcere

Federico Gaibotti: Un Epilogo Sconvolgente in Carcere

Dopo l’omicidio del padre Umberto avvenuto il 4 agosto, Federico Gaibotti ha tragicamente posto fine alla sua vita il 10 agosto mentre si trovava rinchiuso nel carcere di via Gleno a Bergamo. Nonostante le misure di sicurezza che prevedevano la rimozione di potenziali strumenti pericolosi, Federico ha fatto ricorso a una maglietta, usando un metodo che ha lasciato sconcertati tutti coloro che erano a conoscenza dei dettagli.

I Momenti Critici Precedenti all’Arresto

I carabinieri avevano tratto in arresto Gaibotti, un giovane di 30 anni con una storia di tossicodipendenza, subito dopo l’evento sanguinoso. La lite familiare tra Federico e suo padre Umberto si era intensificata al punto che quest’ultimo era uscito di casa cercando rifugio. Tuttavia, nel giardino, la situazione è precipitata e Federico ha inferto diverse coltellate a suo padre.

Il Contesto Familiare e le Circostanze dell’Omicidio La dinamica dell’evento tragico emerge nel contesto di una famiglia divisa: Umberto viveva a Cavernago dopo la separazione dalla madre di Federico, che risiedeva a Seriate, in provincia di Bergamo. Dalla narrazione dei fatti si evince che Gaibotti si era recato nella casa paterna per recuperare un iPad, intenzionato a venderlo a una ragazza in attesa poco lontano. L’oggetto avrebbe avuto lo scopo di saldare un debito di 200 euro.

Un Momento di Cedimento e l’Impatto sulla Comunità

Gaibotti, con l’accusa di omicidio volontario alle spalle, ha mostrato segni di profondo tormento durante le sue apparizioni in tribunale. L’avvocata Asperti ha riferito di un suo “momento di cedimento” in cui l’uomo avrebbe affermato: “Non valgo più niente“. Nonostante la sua storia criminale, il padre Umberto aveva sempre espresso il suo incondizionato sostegno al figlio, rimarcando la profondità del loro legame familiare.