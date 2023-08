Scoperta imbarazzante su Simone Coccia! La gaffe monumentale che ha lasciato tutti a bocca aperta!

L’ex concorrente del Grande Fratello, Simone Coccia, ha recentemente rivelato di aver rinnovato la sua relazione con Stefania Pezzopane. La loro storia era stata precedentemente interrotta a causa di impegni lavorativi e mancanza di tempo di qualità tra loro.

“Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. […] Ci sono fasi in cui c’è tanto lavoro e momenti in cui ce n’è poco. Se uno deve stare insieme a una donna per darsi un bacino della buonanotte ogni tanto, che fidanzamento è?” commentava Coccia riguardo alla loro separazione.