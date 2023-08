Bagnini distratti dal cellulare: Il caso shock sulla spiaggia italiana

Distratti da Smartphone: La Grave Negligenza

In una spiaggia di Margherita di Savoia, comune nella provincia di Barletta-Andria-Trani, si è verificato un episodio che ha sollevato molte preoccupazioni riguardo la sicurezza in acqua. Due bagnini, invece di sorvegliare gli avventori della spiaggia, erano totalmente assorbiti dai loro dispositivi mobili. Questa distrazione ha avuto serie conseguenze.

Il Dramma Evitato per Poco

Mentre erano impegnati con i loro smartphone, i bagnini non si sono resi conto che una ragazzina era in pericolo in mare. La giovane, chiaramente in difficoltà, annaspava in cerca di aiuto, e purtroppo, i bagnini erano completamente estranei alla sua situazione.

L’Intervento Decisivo

Fortunatamente, prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente, è stato il gestore dello stabilimento balneare a intervenire, portando in salvo la ragazzina. Questo intervento tempestivo ha evitato il peggio, ma ha messo in luce la gravità della negligenza dei bagnini.

Sanzioni per i Bagnini

A seguito di questa grave mancanza, il personale della capitaneria di porto non ha esitato a intervenire, infliggendo ai due bagnini una multa di circa 2000 euro. Questo episodio serve da monito sulla necessità di garantire che i professionisti incaricati della sicurezza siano sempre vigili e attenti, specialmente quando sono in gioco vite umane.