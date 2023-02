La famiglia di Britney Spears esprime preoccupazione: “Potrebbe morire o uccidere qualcuno”

La preoccupazione e la paura dei fan e dei familiari della popstar sono aumentate a causa delle sue condizioni di salute.

Negli ultimi tempi c’è stata molta preoccupazione per lo stato di salute mentale di Britney Spears. I suoi post sui social media e i video che ritraggono il suo comportamento irregolare e la sua mancanza di controllo hanno messo in allarme i suoi fan e Alyssa Milano, che ha chiesto alla sua famiglia di prendere provvedimenti.

Di conseguenza, i suoi familiari hanno deciso di intervenire per paura che la 41enne possa mettere in pericolo la sua vita.

Sam Asghari, in collaborazione con il suo manager e con esperti medici, aveva elaborato un piano per assistere la Spears nel suo trattamento di salute mentale, affittando una casa a Los Angeles per due mesi, al fine di aiutarla a recuperare.

Sfortunatamente, questo piano non ha avuto successo e ha suscitato ulteriori preoccupazioni per la salute mentale di Britney e per i potenziali problemi di abuso di sostanze che potrebbero portare a decisioni imprudenti.