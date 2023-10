La famosa giornalista Rai scatena una tempesta con le sue dichiarazioni su Gaza e Napoli

La situazione a Gaza rimane estremamente tesa, con la guerra scatenata da Israele in risposta agli attacchi di Hamas che hanno causato la perdita di oltre 1300 vite umane (un dato purtroppo provvisorio destinato a salire). Mentre tutti gli occhi sono puntati su questa crisi in corso, una giornalista Rai si è trovata al centro di una controversia a causa delle sue parole durante una trasmissione in diretta.

Le parole incriminate della giornalista Maria Cuffaro

Maria Cuffaro, una giornalista di lunga esperienza, venerdì scorso ha spiegato con una similitudine le proporzioni di uno sgombero a Gaza durante la trasmissione “Restart”. Ha affermato: “Hamas governa la striscia di Gaza, mettersi contro chi ti governa è estremamente complicato, così come spostare un milione di persone a Nord”. Ha continuato spiegando: “Immaginate Gaza, una città estremamente caotica, vi dovete immaginare una Napoli, compresa Scampia, alla potenza, con una densità di popolazione inimmaginabile. Spostarli al centro è complicatissimo”.

La maggior parte degli spettatori ha interpretato questo paragone come un tentativo di spiegare la complessità della situazione a Gaza usando un esempio con cui molte persone erano familiari, ovvero la densità della popolazione e la complessità logistica. Tuttavia, non tutti hanno accolto queste parole con la stessa comprensione.

Le polemiche e le reazioni

Il giornalista partenopeo Angelo Forgione ha condiviso il video della dichiarazione di Cuffaro su X (l’ex Twitter) definendola “inopportuna” e criticando la citazione di Napoli e Scampia come “caotica”. Il deputato campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, è intervenuto nel dibattito affermando che il paragone tra Gaza e Napoli era “vergognoso” e “inqualificabile”.

La risposta di Maria Cuffaro

Di fronte alle critiche, Maria Cuffaro ha risposto, spiegando: “Non volevo paragonare Gaza a Napoli per condizioni, ma per popolazione e densità. Mi scuso se ho offeso la sensibilità dei napoletani. Nella fretta della diretta ho fatto un errore. Mi scuso con tutti: lavoriamo da giorni perché la guerra, questa guerra è una enorme tragedia”.

In un momento in cui l’attenzione del mondo è concentrata sulla situazione in Medio Oriente, le parole e le analogie usate dai giornalisti possono avere un impatto significativo e suscitare reazioni diverse. La giornalista Maria Cuffaro ha cercato di chiarire il suo intento, ma la polemica rimane aperta.