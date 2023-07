La fine di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: cosa ha causato la rottura? - Controcopertina

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, noti per la loro partecipazione al GF Vip 7, hanno vissuto una storia d’amore travagliata che ha appassionato i telespettatori. Dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip, i due si sono fidanzati, ma nel corso dei mesi hanno vissuto alti e bassi, caratterizzati da litigi e pubbliche frecciatine sui social media.

L’ennesima rottura è stata seguita da un’intensa discussione sui social, in cui Daniele Dal Moro ha scritto: “Io non sono uno schiavo. Non ti ho lasciata io e pensavo si potesse chiarire, ma tu vuoi uno stampino e l’amore non è questo”. Oriana Marzoli ha ribattuto su Twitter, dichiarando di essere stanca di essere dipinta come una persona senza sentimenti e di amare Daniele nonostante le difficoltà.

La rottura definitiva tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Dopo aver trascorso le vacanze in diverse località, tra cui la Spagna, Verona (città natale di Daniele Dal Moro) e la Sardegna, è proprio in quest’ultima destinazione che è avvenuta la rottura che i fan della coppia non avrebbero voluto sentire. Oriana Marzoli ha annunciato la fine della relazione su Twitter, chiedendo ai fan di non inviare messaggi riguardanti l’ex fidanzato.

Nel suo messaggio, Daniele Dal Moro ha scritto: “Valige nuove per il mio compleanno! Domani è il mio compleanno e vi chiedo gentilmente di non infastidirmi tutto il giorno con messaggi su Oriana, poiché non riuscirò a partire oggi ma devo farlo domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla. L’unica cosa è che io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i miei affari personali). Alla fine, anche se dite di conoscermi, non avete capito molto di me. La storia tra me e Oriana è finita senza possibilità di ritorno.”

La fine della relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha sorpreso molti fan, che speravano in un lieto fine per la coppia. Ora si aprono nuovi capitoli nella vita dei due ex concorrenti del GF Vip 7.