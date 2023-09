La gamba dolorante di Diego: il sintomo di un male incurabile che lo porta alla morte

Un’ombra di dolore si è abbattuta sulla tranquilla cittadina di Ardesio, in provincia di Bergamo, quando il giovane Diego Fornoni è stato strappato via dalla vita a soli 16 anni. La leucemia fulminante ha portato via un giovane pieno di vita nel giro di poche settimane, lasciando una comunità intera nel lutto.

Il dolore insospettabile alla gamba

Tutto è iniziato con un banale dolore alla gamba, un fastidio che sembrava un comune strappo muscolare. Diego, che svolgeva il ruolo di animatore nell’oratorio della città, non avrebbe mai immaginato che questo dolore nascondesse un segreto così oscuro. È stato solo quando le indagini mediche hanno preso il via che la terribile verità è emersa.

La scoperta devastante

Una Tac al pronto soccorso di Piario ha rivelato la presenza di una leucemia fulminante. In pochi istanti, la vita di Diego è cambiata per sempre. Ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Bergamo, ha subito un’ulteriore tragedia: un’emorragia cerebrale. Nonostante la sua strenua lotta per la vita, Diego Fornoni ci ha lasciato troppo presto, all’età di soli 16 anni.

Una famiglia spezzata dal dolore

Il giovane lascia dietro di sé una famiglia distrutta: sua madre, suo padre, una sorellina di 14 anni e un fratellino di 12. Nessuna parola può lenire il dolore che stanno provando, ma la comunità di Ardesio è unita nel sostegno e nel cordoglio per questa famiglia.

Il messaggio toccante della scuola

L’istituto ISISS Valle Seriana, dove Diego frequentava la scuola, ha condiviso un messaggio commovente in memoria del giovane studente. “La Dirigente prof.ssa Armanni insieme a tutta la comunità scolastica è addolorata per la dipartita del nostro caro studente Diego Fornoni che quest’anno avrebbe dovuto frequentare la classe 3MC. Siamo vicini alla famiglia e preghiamo affinché questo dolore possa farci riflettere sui valori più importanti della vita. Ciao Diego veglia su tutti noi da lassù!”.