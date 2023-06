La giovane del reality si lancia nell'industria cinematografica insieme a Rocco Siffredi - Controcopertina

Una notizia che ha fatto scalpore nel mondo della televisione: Mariasofia Federico, nota per la sua partecipazione a “Il Collegio”, ha annunciato ufficialmente di entrare nella prestigiosa Siffredi Academy di Rocco Siffredi. La giovane attrice ha condiviso la sua emozione attraverso un video, rivelando anche il suo desiderio di diventare una regista porno. Questa nuova avventura rappresenta un importante passo avanti nel suo percorso artistico.

Un sogno che diventa realtà

Mariasofia Federico ha manifestato apertamente il suo entusiasmo per questa opportunità unica nella sua carriera: “Da quando ho compiuto 18 anni, sono entrata nel mondo del po*no e ho cercato di sensibilizzare le persone sul sex work per abbattere gli stereotipi nocivi associati a questa categoria”, ha affermato nell’emozionante video. Il suo ingresso nella Siffredi Academy le permetterà di confrontarsi con professionisti più esperti e arricchire le sue conoscenze nel campo cinematografico.

Un’iniziativa rivoluzionaria

Rocco Siffredi, regista e attore di fama internazionale, ha espresso la sua felicità nell’avviare questa collaborazione con dodici creator italiane di OnlyFans, tra cui Mariasofia Federico. La Siffredi Hard Academy, situata in Ungheria, offre un’opportunità unica per le donne che desiderano lavorare nell’industria del cinema per adulti. Il noto attore ha sottolineato che nel mondo del porno è l’eccellenza femminile a prevalere e che molte donne ricoprono ruoli chiave come la regia, il montaggio e la direzione.

L’ingresso di Mariasofia Federico nella Siffredi Academy rappresenta un passo audace nella sua carriera artistica. Questa nuova avventura le permetterà di esplorare nuove sfide e di acquisire competenze nel campo della regia porno. La collaborazione tra Rocco Siffredi e le creator di OnlyFans dimostra l’evoluzione e l’apertura dell’industria cinematografica per adulti, offrendo opportunità di crescita e valorizzando l’eccellenza femminile. Non resta che seguire attentamente il percorso di Mariasofia Federico e scoprire cosa riserverà il futuro per questa giovane promessa del mondo del cinema.