La malattia di Maria Teresa Ruta: la vera storia

Un’Icona della Televisione Italiana

Maria Teresa Ruta è una figura amata dagli italiani, una donna forte e determinata che ha affrontato ogni sfida che la vita le ha presentato. Scopriamo di più sulla sua carriera e la recente sfida che ha dovuto affrontare a causa di una malattia.

Chi è Maria Teresa Ruta?

Nata a Torino il 23 aprile 1960, Maria Teresa Ruta è una giornalista e showgirl italiana. Italiana da parte di padre e di origini rumene da parte di madre, ha coltivato fin da giovane una passione per la recitazione e la televisione. La sua bellezza l’ha portata a vincere il titolo di Miss Muretto in Liguria, e successivamente ha iniziato a recitare nella compagnia di Carlo Campanini.

La sua bravura l’ha portata sul palcoscenico della Rai, dove ha preso parte a diversi programmi televisivi, tra cui “Signorina grandi firme,” “Lo Zecchino d’Oro,” “Porto matto,” e “Giochi senza frontiere.” Nel corso degli anni, ha condotto programmi come “Uno per tutti,” “Uno Mattina Estate,” e “A tu per tu.” In seguito, ha fatto il salto a Mediaset, partecipando a soap opera come “Un posto al sole.”

Negli ultimi anni, Maria Teresa ha affrontato nuove sfide partecipando a programmi come “Pechino Express,” in coppia con Patrizia Rossetti, e al “Grande Fratello Vip,” dove ha superato ben 23 nomination. Nel suo percorso personale, ha sposato Amedeo Goria nel 1987, da cui ha avuto due figli, Guenda nel 1988 e Gian Amedeo nel 1992. Successivamente, la coppia ha divorziato, e Maria Teresa ha iniziato una nuova vita con Roberto Zappulla, sposandosi nel 2015.

La Battaglia Contro l’Ansia

Negli ultimi mesi, Maria Teresa Ruta ha affrontato una sfida molto personale legata a una malattia che l’ha colpita profondamente. Non si tratta di una malattia fisica, ma di ansia, causata da preoccupazioni legate a suo figlio, Gian Amedeo.

Le emozioni vissute hanno avuto un impatto significativo su Maria Teresa, portando a episodi gravi di attacchi di panico. La causa di questa ansia è legata a un problema che ha afflitto suo figlio quando era adolescente, una condizione chiamata “attività elettrica disturbativa continuativa.” Questa patologia causava a Gian Amedeo scosse ogni 20 secondi, rendendogli difficile riposare, soprattutto durante la notte.

Maria Teresa è stata sempre vicina a suo figlio e grazie alle cure adeguate, il problema è stato superato. Tuttavia, le esperienze passate hanno lasciato un segno profondo nella sua vita, portando a episodi occasionali di ansia. La sua storia dimostra la forza di una madre nel proteggere e sostenere i propri figli, anche nelle sfide più difficili della vita.