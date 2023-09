La misteriosa corteggiatrice di Uomini e Donne: chi è Beatriz e da dove viene?

Uomini e Donne: Chi è Beatriz Dorsi

Uomini e Donne è tornato dopo la pausa estiva con tanti nuovi protagonisti, tra cui la giovane e affascinante Beatriz Dorsi, che ha catturato l’attenzione del tronista Brando. Scopriamo di più sulla vita di Beatriz.

Vita e Studi di Beatriz Dorsi

Beatriz Dorsi è originaria del Brasile, ma è arrivata in Italia all’età di sette anni. Attualmente ha circa 20 anni ed è una studentessa di Scienze Politiche, con un record accademico eccezionale che testimonia la sua dedizione agli studi. Oltre allo studio, Beatriz lavora anche come guide in un museo di Milano.

La vita di Beatriz non è stata facile, infatti un anno fa ha subito una perdita importante che l’ha segnata profondamente: la scomparsa della madre. Nonostante la madre avesse cercato di riallacciare i rapporti con lei, Beatriz ha preferito non incontrarla per paura di destabilizzare la sua vita.

Beatriz Dorsi a Uomini e Donne

Beatriz ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per cercare l’amore e ha scelto Brando come tronista. Nonostante non rispecchi esattamente il suo prototipo estetico, Brando ha scelto Beatriz per la sua prima esterna. Durante l’incontro, Beatriz ha raccontato la sua toccante storia legata alla madre, suscitando scalpore e interesse nel pubblico. La giovane ha confessato che è stata colpita dalla sensibilità di Brando.

La presentazione di Beatriz nel programma ha suscitato molta curiosità e ha portato molti a seguirla anche sul suo profilo Instagram, dove vanta oltre 2 mila followers. Il suo profilo è aperto al pubblico e permette ai fan di Uomini e Donne di conoscere meglio la personalità della giovane corteggiatrice.