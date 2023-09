La terribile verità sul pesce crudo: una donna perde gambe e braccia dopo averlo mangiato

Laura Barajas, una madre di due figli americana di 40 anni, ha subito un’esperienza terribile dopo aver mangiato pesce crudo contaminato. Dopo aver mangiato del pesce crudo chiamato Tilapia, Laura ha iniziato a sentirsi male e ha sviluppato i sintomi di un’infezione da Vibrio Vulnificus, un batterio presente anche in molluschi e crostacei.

Il pericolo della contaminazione da Vibrio Vulnificus

La Tilapia è una specie di pesce tra le più allevate e commercializzate al mondo per via del suo sapore delicato, adatto a svariati usi gastronomici. Tuttavia, il pesce ingerito dalla vittima era contaminato dal Vibrio, un batterio che prolifera a temperature vicine a 37 gradi. La contaminazione da Vibrio Vulnificus può causare sintomi come nausea, diarrea, vomito e dolori addominali. In casi estremi, il batterio può comportarsi come un mangia carne, aggredendo i tessuti del corpo e causando necrosi.

La terribile esperienza di Laura Barajas

Dopo aver mangiato il pesce contaminato, Laura ha sviluppato i sintomi dell’infezione e il batterio ha iniziato a comportarsi come un mangia carne, mandando in necrosi i tessuti della donna. La sua situazione è peggiorata rapidamente e ha portato all’amputazione di tutti e quattro gli arti. Laura è stata in coma per mesi e ha rischiato di morire a causa di una sepsi completa.

La storia di Laura Barajas è un avvertimento sul pericolo della contaminazione da Vibrio Vulnificus e sull’importanza di prestare attenzione alla qualità degli alimenti che mangiamo. In particolare, è importante fare attenzione al pesce crudo e assicurarsi che sia stato conservato correttamente e che provenga da fonti sicure.