La Morte di Silvio Berlusconi: un racconto degli ultimi giorni in ospedale - Controcopertina

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha sconvolto il paese. Dopo quattro giorni di ricovero in ospedale a causa di una malattia che lo affligeva da tempo, il suo decesso è giunto nella mattinata di lunedì 12 giugno. Già questa mattina, Paolo, il fratello di Berlusconi, e sua figlia Marina erano giunti all’ospedale San Raffaele di Milano, esprimendo preoccupazione. Intorno alle 9.30, i due sono entrati nella struttura tramite l’ingresso di via Olgettina 60.

Un Ricovero Precedente e un Ritorno all’Ospedale

Silvio Berlusconi era stato ricoverato per 45 giorni presso il San Raffaele tre settimane fa. Dopo le dimissioni, aveva deciso di sottoporsi a controlli ordinari a causa di valori anomali emersi dagli esami di routine. I suoi medici, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, avevano comunicato che il ricovero era programmato per l’esecuzione di accertamenti in relazione alla sua patologia ematologica. Si specificava inoltre che non vi era alcuna criticità o allarme legati alla decisione di anticipare i controlli.

La Battaglia contro una Malattia Complessa

La malattia che ha colpito Silvio Berlusconi è la leucemia mielomonocitica cronica, una sindrome mielodisplastico-mieloproliferativa caratterizzata dall’aumento dei monociti, una specifica popolazione di globuli bianchi. Questa malattia solitamente si manifesta in età avanzata e può presentarsi in forme displastiche o proliferative. Berlusconi ha lottato contro questa malattia per due anni.

La Scomparsa di un Grande Leader

Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni. L’ex presidente del Milan e attuale presidente del Monza ha affrontato la leucemia mielomonocitica, una patologia difficile da trattare. Il trapianto di cellule staminali rappresenta l’unica cura potenzialmente curativa per questo tipo di tumore, ma a causa dell’elevata età di molti pazienti, risulta spesso di difficile attuazione. Altri trattamenti, come l’uso dell’azacitidina e dell’idrossiurea, sono utilizzati per controllare la conta dei globuli bianchi.

Con la morte di Silvio Berlusconi, il paese perde un grande leader che ha lasciato un’impronta significativa nella politica e nello sport. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per l’Italia.