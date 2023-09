La morte in abito bianco: l’ultimo saluto all’infermiera assassinata

Un Funerale in Bianco

Nella tranquilla navata di una chiesa, Rossella Nappini ha fatto il suo ultimo cammino vestita di bianco, come una sposa. Un sogno che, purtroppo, non è mai riuscita a realizzare. La sua vita è stata strappata via in modo crudele e spietato, lasciando dietro di sé solo dolore e rabbia.

Una Morte Inaccettabile

Rossella Nappini, l’infermiera del San Filippo Neri a Roma, è stata uccisa da 20 coltellate a Monte Mario, nella Capitale. La sua morte è stata una perdita insopportabile per chiunque l’abbia conosciuta, e la rabbia per questo atto di violenza insensato è ancora palpabile.

L’Ultimo Saluto

Durante le emozionanti esequie, svoltosi sabato 9 settembre, Rossella indossava l’abito da sposa della sua stessa sorella. Nel cortile del San Filippo Neri, i colleghi dell’infermiera hanno reso omaggio alla loro amata amica con un applauso commosso.

Un Messaggio Commuovente

“Vittima dell’odio, vittima della follia”, ha gridato una collega, struggendosi in lacrime. Tra la folla, la sorella Monica, il cognato Francesco, la mamma Teresa e i nipoti si sono uniti nel dolore. Il vescovo ausiliario di Roma, monsignor Benoni Ambarus, celebrando la funzione, ha detto: “Questo ospedale sembrava più casa tua che quella vera. Ringraziamo per quello che sei stata e che hai fatto.”

Un Ricordo Indelebile

L’impegno di Rossella nel prendersi cura delle persone malate non sarà mai dimenticato. Il suo sacrificio quotidiano per alleviare le sofferenze degli altri era un esempio di dedizione e amore.

Le Indagini Continuano

Nell’ombra dell’orribile tragedia, le indagini proseguono. Il presunto assassino di Rossella, Adil Harrati, un marocchino irregolare di 45 anni, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Il movente rimane un mistero, così come la sparizione dell’arma del crimine e i vestiti sporchi di sangue. Gli investigatori cercano di gettare luce su questa terribile vicenda, cercando di capire il legame tra la vittima e il suo assassino, una domanda ancora aperta.

Rossella Nappini, l’infermiera coraggiosa e amata da tutti coloro che l’hanno conosciuta, sarà per sempre nel cuore della comunità.