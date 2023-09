La nonna 83enne tradita dal suo giovane amante: sempre alla ricerca di soldi

Un Amore Inusuale

Vi abbiamo precedentemente raccontato la storia di Iris Jones, una donna di 83 anni, e Mohamed Ibrahim, il suo “toyboy” di 37 anni. La loro relazione aveva catturato l’attenzione, e sembrava che tra loro ci fosse un amore genuino. Tuttavia, il mese scorso, Iris ha annunciato che la loro storia era giunta al termine, lasciando Mohamed addolorato. Oggi, vogliamo condividere i dettagli di cosa è realmente accaduto tra loro.

Le Parole di Iris Jones

Iris Jones, chiamata affettuosamente “nonna” dai social media, ha aperto il suo cuore e ha condiviso la verità sulla loro relazione. Ha rivelato che Mohamed è, a suo dire, un narcisista. Queste sono le sue parole sincere su Facebook:

“Desidero condividere con voi tutta la verità sulla nostra relazione, dal momento in cui Mohamed mi ha inviato il primo messaggio fino ad oggi. Il 25 giugno 2019, ho ricevuto un messaggio da Mohamed e abbiamo cominciato a chattare su Messenger. Sembrava essere un bravo ragazzo che stava attraversando un momento difficile a causa della sua separazione. Sentiva che potevo capire la sua situazione e quindi si confidava con me. Mi sono innamorata immediatamente. Dopo molti messaggi, il 10 luglio 2019, mi ha chiesto di sposarlo!

Ma il cosiddetto ‘love bombing’ non si è fermato. A novembre del 2019, sono volata al Cairo per incontrarlo. Portavo con me diverse migliaia di sterline perché mi aveva detto che aveva molti debiti a causa del divorzio. Li ho pagati tutti io. Ci siamo divertiti molto in Egitto e siamo rimasti lì un mese. Abbiamo cercato di sposarci, ma non avevamo i documenti giusti. Quando sono tornata per la seconda volta, ho portato con me 15.000 sterline e glieli ho dati. La terza volta che sono andata in Egitto, finalmente ci siamo sposati. Io avevo 40.000 sterline nel mio conto in banca, e gli davo la mia carta di credito ogni giorno, prelevando mille sterline egiziane ogni mattina. Ma alla fine, mi sono stancata.”

La Decisione di Porre Fine alla Relazione

Il 13 giugno di quest’anno, dopo un altro litigio accalorato, Iris ha deciso che era giunto il momento di mettere fine alla loro storia. È stata una decisione estremamente difficile da prendere, considerando che il suo amore per Mohamed era sincero. Tuttavia, ha capito che fingere che le cose migliorassero non aveva senso. Alla fine, ha ritenuto che fosse la decisione giusta.

Questa storia ci ricorda che l’amore può essere complicato e che le relazioni possono avere alti e bassi. A volte, è necessario prendere decisioni difficili per il proprio benessere. Iris ha avuto il coraggio di dire basta, mettendo fine a un capitolo della sua vita.