La nonna di Giulia Cecchettin ha espresso il suo cordoglio per i genitori di Filippo durante una puntata di Pomeriggio 5.

Nel dolore di fronte alla tragica perdita della nipote Giulia Cecchettin, Carla Gatto, la nonna della giovane uccisa dall’ex fidanzato, ha deciso di condividere i suoi sentimenti in un’intervista commovente.

Un Segno di Empatia nel Mezzo del Dolore

Carla Gatto, toccata dalla tragedia che ha colpito la sua famiglia, ha espresso il suo profondo dispiacere per la famiglia del giovane Filippo. “Mi dispiace per i genitori di Filippo, perché penso che per loro sia un dolore forte sapere cosa ha fatto il figlio,” ha dichiarato, manifestando un notevole segno di empatia nei confronti della famiglia dell’ex fidanzato di Giulia.

Segnali di Una Relazione Complicata

Mentre ripercorreva i giorni precedenti alla tragedia, la signora Gatto ha rivelato che Giulia aveva cominciato a manifestare insoddisfazione riguardo alla sua relazione con Filippo. “Filippo non lo conoscevo,” ha dichiarato la nonna, “all’inizio, Giulia era innamorata, ma poi ha iniziato a mostrare segni di scontento.” Inoltre, ha aggiunto che in famiglia erano consapevoli della gelosia di Filippo, ma nessuno avrebbe mai immaginato che la situazione sarebbe degenerata fino a questo punto.





Il Ricordo di Giulia

Mentre parlava della sua adorata nipote, la signora Gatto l’ha descritta come “una ragazza forte ma allo stesso tempo con un cuore gentile.” Nel riflettere sul funerale di Giulia, ha detto: “Domani sarà una giornata molto dolorosa.” Queste parole catturano l’immensa tristezza di una famiglia e di un’intera comunità di fronte a una perdita così devastante.