La nuova prof di Amici: Un colpo sorprendente per Maria De Filippi - Controcopertina

La prossima edizione di Amici 23 è ancora lontana, ma già si parla dei possibili protagonisti. Nonostante l’edizione appena conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola, i rumors riguardanti i nuovi insegnanti sono numerosi. In particolare, si vocifera che due volti noti potrebbero abbandonare la scuola di Maria De Filippi: Arisa e Raimondo Todaro.

Il motivo di queste presunte partenze sembra essere il desiderio di Arisa di dedicarsi nuovamente alla sua musica e persino di tentare l’accesso al Festival di Sanremo 2024. “Sto aspettando di parlare con la produzione. Dobbiamo trovare una modalità per collaborare, se mi vogliono ancora, permettendomi di continuare a fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tanto. Amo stare qui, ma la mia vita non può fermarsi qui”, ha spiegato Arisa al settimanale Diva e Donna. Per quanto riguarda Raimondo Todaro, sembra che la sua decisione sia maturata dopo una presunta discussione avuta con Maria De Filippi.

Ma non ci sono solo addii nel panorama di Amici 23. Si vocifera anche di nuovi arrivi e l’ultimo nome che fa scalpore è quello di Patty Pravo. Secondo Dagospia, nella rubrica “Pillole di Gossip”, la celebre cantante sarebbe pronta a unirsi alla grande famiglia di Amici 23. È importante sottolineare che non ci sono ancora conferme ufficiali, ma nemmeno smentite. Tuttavia, è difficile non pensare che Patty Pravo potrebbe essere il sostituto ideale di Arisa.

“Entrerà Patty Pravo nel team di Amici 23, il programma cult di Maria De Filippi? La diva non conferma né smentisce. Sarebbe comunque una scelta iconica da parte di Queen Mary…”, si legge su Dagospia. Effettivamente, l’ingresso di Patty Pravo nel team dei professori di Amici sarebbe un vero colpo da maestro. Inoltre, la cantante non è nuova a ruoli di questo tipo, sapendo come affascinare il pubblico con la sua esperienza e carisma.

Ancora non sappiamo cosa riserverà il futuro di Amici 23, ma sicuramente queste indiscrezioni hanno già scatenato l’interesse del pubblico. Restiamo in attesa di conferme ufficiali e di scoprire quali altre sorprese ci riserverà il prossimo capitolo di questo amatissimo talent show.