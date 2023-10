La pensione non basta più: gli anziani preferiscono le crociere a lungo termine!

Marty e Jess Ansen, una coppia australiana di anziani pensionati, stanno facendo scalpore per la loro scelta di vita insolita, una decisione che hanno preso qualche anno fa e che sta attirando l’attenzione di tutto il mondo. La loro storia, apparentemente stravagante, è in realtà ben ponderata e si è sviluppata nel pieno del lockdown. Quello che potrebbe sembrare un atto di pazzia, secondo loro è la decisione più sagace che potessero prendere date le circostanze.

51 Crociere Consecutive: Una Vita sul Mare

Marty e Jess Ansen hanno davvero prenotato e vissuto 51 crociere consecutive, tutte a bordo della Coral Princess. Questa straordinaria esperienza li ha visti trascorrere ben 455 giorni in mare. Sorprendentemente, questa scelta si è rivelata più economica per loro rispetto a una casa di riposo tradizionale. Ma non è solo una questione di costi; i due pensionati hanno goduto di un’esperienza ricca di divertimenti e nuove avventure.

Ribellione alle Spese delle Case di Riposo

La loro decisione di vivere in crociera è maturata durante il lockdown, quando le restrizioni costringevano le persone a rimanere a casa, uscendo solo per necessità. Fu in quel momento che Marty e Jess cominciarono a ponderare l’idea di come poter godere di una vita più economica e al contempo divertente. La soluzione è arrivata sotto forma di crociere.

Una Vita da “Celebrità” a Bordo

Oggi, i due anziani sono diventati delle celebrità a bordo della Coral Princess, al punto che affermano scherzosamente: “Siamo noi ad accogliere i capitani a bordo.” Questo è tutto fuorché il normale ruolo degli ospiti di una nave da crociera. La loro scelta di vita ha dimostrato che per loro vivere in mezzo al mare è non solo più economico, ma anche incredibilmente divertente.

Pianificazione per il Futuro

Per il futuro, Marty e Jess hanno già prenotato una crociera intorno alle Hawaii nelle prossime settimane, sempre a bordo della loro amata Coral Princess. Una volta terminato questo viaggio, la coppia anziana farà una breve sosta sulla terraferma per poi riprendere a circumnavigare le zone più affascinanti del pianeta. Stanno persino pensando di intraprendere una crociera lunga almeno un altro anno.

Quindi, cosa ne pensate di questa scelta di vita? Marty e Jess Ansen ci insegnano che la vita può essere piena di sorprese, indipendentemente dall’età, e che a volte le soluzioni più insolite sono anche le più soddisfacenti.