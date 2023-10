Programmi Tv Stasera lunedì 2 ottobre 2023: Film live Rai, Mediaset e Sky

Sei pronto per una serata di intrattenimento televisivo di prima classe? Ti abbiamo coperto con una selezione dei programmi in onda stasera, 2 ottobre 2023. Che tu sia un appassionato di film, telefilm o attualità, c’è qualcosa per tutti. Scopri cosa ti aspetta!

Film in Primo Piano

Rai 4 – Black and Blue – La Legge dei Più Forti (Ore 21:20): Alicia West, reduce dall’esercito in Afghanistan, torna a New Orleans come poliziotta. Dopo aver assistito a un omicidio commesso da colleghi agenti, si ritrova braccata dalla polizia e dalle gang locali. Un thriller ricco di azione.

(Ore 21:20): Alicia West, reduce dall’esercito in Afghanistan, torna a New Orleans come poliziotta. Dopo aver assistito a un omicidio commesso da colleghi agenti, si ritrova braccata dalla polizia e dalle gang locali. Un thriller ricco di azione. Rai Movie – Oceano di Fuoco – Hidalgo (Ore 21:10): Frank T. Hopkins, deluso dal massacro dei Sioux, si dirige in Arabia Saudita per partecipare a una pericolosa gara di cavalli. Una storia avventurosa che si svolge nel Vecchio West.

(Ore 21:10): Frank T. Hopkins, deluso dal massacro dei Sioux, si dirige in Arabia Saudita per partecipare a una pericolosa gara di cavalli. Una storia avventurosa che si svolge nel Vecchio West. Italia 1 – Attacco al Potere 2 (Ore 21:26): Un complotto minaccia di uccidere i leader mondiali, compreso il presidente degli Stati Uniti. Un thriller ad alta tensione.

(Ore 21:26): Un complotto minaccia di uccidere i leader mondiali, compreso il presidente degli Stati Uniti. Un thriller ad alta tensione. Sky Cinema – Il Sol dell’Avvenire (Ore 21:15): Giovanni dirige un film ambientato nel 1956 sull’Ungheria comunista. Nel frattempo, il suo matrimonio va in crisi. Un dramma coinvolgente.

(Ore 21:15): Giovanni dirige un film ambientato nel 1956 sull’Ungheria comunista. Nel frattempo, il suo matrimonio va in crisi. Un dramma coinvolgente. Iris – Ocean’s Twelve (Ore 21:00): Un gruppo di criminali organizza un piano complesso per compiere una rapina in Europa. Un mix di azione e comicità.

Telefilm e Serie TV da Non Perdere

Rai Uno – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (Ore 21:25): Calogiuri ritorna al lavoro dopo mesi di convalescenza, ma è cambiato e ossessionato dalla verità su un attentato. Imma lo coinvolge in un’indagine che svelerà un oscuro segreto.

(Ore 21:25): Calogiuri ritorna al lavoro dopo mesi di convalescenza, ma è cambiato e ossessionato dalla verità su un attentato. Imma lo coinvolge in un’indagine che svelerà un oscuro segreto. Rai 4 – Fire Country (Ore 21:20): Un detenuto si unisce a un team di vigili del fuoco come parte di un programma di recupero. Una serie carica di emozioni.

Approfondimenti sull’Attualità

Rai Tre – PresaDiretta (Ore 21:20): Mentre l’Europa cerca di ripensare il sistema agricolo in modo sostenibile, PresaDiretta esplora il mondo dell’agricoltura italiana. Quali sono le politiche agricole del governo? E come stiamo difendendo il “Made in Italy”?

(Ore 21:20): Mentre l’Europa cerca di ripensare il sistema agricolo in modo sostenibile, PresaDiretta esplora il mondo dell’agricoltura italiana. Quali sono le politiche agricole del governo? E come stiamo difendendo il “Made in Italy”? Rete 4 – Quarta Repubblica (Ore 21:30): Nicola Porro conduce un programma che affronta temi di attualità, politica ed economia insieme a ospiti di rilievo.

Intrattenimento che Ti Farà Ridere

Rai Uno – Fake Show (Ore 21:20): In bilico tra realtà e imitazione, due squadre di comici e imitatori si sfidano in una serie di prove divertenti. Preparati a ridere!

Ora hai tutte le informazioni di cui hai bisogno per una serata di puro intrattenimento. Scegli il programma che fa per te e goditi la serata davanti alla TV!