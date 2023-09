La protagonista dello spot Esselunga finalmente smascherata: ecco chi è!

Uno Spot che ha Diviso l’Opinione Pubblica

Il nuovo spot dell’Esselunga è al centro dell’attenzione e delle polemiche. Nel video, attualmente in onda, una bambina, figlia di genitori separati, convince sua madre a comprare una pesca al supermercato. Questo frutto verrà poi regalato al papà, con l’ovvia speranza che possa riappacificarsi con la madre. L’uscita dello spot ha scatenato reazioni contrastanti. Molti, anche sui social media, hanno elogiato il video e si sono commossi fino a versare lacrime.

Tuttavia, altri hanno criticato la decisione di affrontare il tema del divorzio dal punto di vista dei bambini. Alcuni si sono addirittura chiesti sarcasticamente se tra gli ideatori dello spot ci fossero politici o terapeuti familiari, e hanno fatto notare che la frutta dovrebbe essere pesata e confezionata prima di essere messa nel carrello al supermercato. Persino personaggi noti della politica hanno espresso il loro parere su questa pubblicità dell’Esselunga.

Chi è la Mamma Protagonista dello Spot?

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato: “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante.” Anche Matteo Salvini ha commentato: “Dare voce ai tanti genitori separati, a quelle mamme e a quei papà quasi mai citati e spesso troppo dimenticati, al legame indissolubile con i figli. Trasformare uno spot in uno splendido messaggio di Amore e Famiglia merita solo sorrisi. Come fa certa gente a insultarlo e deriderlo solo perché non narra il ‘modello’ che vorrebbero loro?”

Il personaggio principale dello spot è la bambina, ma molte persone avranno sicuramente riconosciuto l’attrice che interpreta la madre separata. Si tratta di Giulia Briata, una donna di 34 anni che, dopo essersi laureata in Mediazione linguistica a Padova, ha conseguito il diploma presso la Scuola del teatro stabile del Veneto nel 2008.

Da allora, ha recitato in numerose serie TV di successo e film, tra cui “Si muore tutti democristiani,” dove ha interpretato il ruolo di Laura, diretta da Il Terzo Segreto di Satira. Tra i suoi lavori più recenti ci sono “Odio il Natale” su Netflix, “Doc” con Luca Argentero e “Un passo dal cielo.” Il suo ruolo più recente è proprio nella pubblicità dell’Esselunga.