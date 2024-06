Chiara Ferragni ha iniziato il processo di separazione da Fedez, chiedendo 40.000 euro al mese per il mantenimento

L’unione tra Chiara Ferragni e Fedez, celebrata con fasto a Noto e seguita da milioni di fan, sembra giunta al capolinea dopo cinque anni di matrimonio. Le voci di un divorzio imminente sono state confermate dalle recenti dichiarazioni su Dillinger News, una testata giornalistica associata a Fabrizio Corona. Secondo quanto riportato, Chiara Ferragni avrebbe già avviato le pratiche per formalizzare la separazione. “Dopo mesi di frecciatine sui social e vite sempre più distanti, possiamo finalmente annunciare che è giunta l’ora della resa dei conti,” afferma la fonte.





Una delle questioni più discusse riguarda la richiesta di mantenimento avanzata dalla Ferragni. Secondo indiscrezioni, l’influencer avrebbe chiesto un assegno mensile di 40.000 euro, una cifra che riflette l’importanza degli interessi economici in gioco tra i due. Sebbene la notizia non sia stata ufficialmente confermata dalle parti coinvolte, ha già suscitato ampie discussioni e speculazioni. Il divorzio non è ancora stato formalizzato con le firme dei diretti interessati, ma sembra essere solo questione di tempo.

Il potenziale divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez si prospetta come uno degli eventi mediatici più seguiti in Italia, paragonabile per attenzione solo alla recente separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’attenzione è massima e si prevede che i dettagli della separazione saranno seguiti con grande interesse dal pubblico. “Non solo, lei ha chiesto 40mila euro al mese per gli alimenti,” aggiunge Dillinger News, anticipando quello che potrebbe essere un lungo e complicato contenzioso legale, ricco di colpi di scena e, forse, di ulteriori rivelazioni.