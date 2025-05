Chi è il 53enne ex marine che ha travolto i tifosi a Liverpool seguendo un’ambulanza

Un grave incidente ha sconvolto la città di Liverpool durante i festeggiamenti per la vittoria della squadra locale nella Premier League. Paul Doyle, un uomo di 53 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver deliberatamente investito con la sua auto una folla di tifosi in festa. L’incidente è avvenuto lunedì scorso in Water Street, quando Doyle, ex ufficiale dei Royal Marine e professionista nel settore IT e della sicurezza informatica, è piombato sulla folla poco dopo le 18, causando numerosi feriti.





L’impatto ha provocato lesioni a 79 persone, tra cui quattro bambini. Due individui, uno dei quali un bambino, hanno riportato ferite gravi. Cinquanta persone hanno necessitato di cure ospedaliere, e sette di loro sono ancora ricoverate. La vittima più giovane ha solo nove anni, mentre la più anziana ne ha 78.

La polizia di Liverpool ha dichiarato che l’auto guidata da Doyle avrebbe seguito un’ambulanza diretta a soccorrere una persona colpita da infarto, riuscendo così a intrufolarsi nel percorso pedonale. L’incidente ha trasformato un momento di gioia in una tragedia, con Doyle ora accusato di sette reati gravi, tra cui guida pericolosa e lesioni personali gravi con dolo. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e in una “fase iniziale”, secondo le autorità.

Un video diffuso sui social media mostra l’auto che colpisce alcuni tifosi e si dirige verso una folla di persone ammassate sul ciglio della strada. La polizia del Merseyside ha confermato che si ritiene che l’automobilista abbia agito da solo e che non ci siano sospetti di terrorismo.

Il portavoce della polizia ha dichiarato: “Capisco perfettamente quanto questo incidente ci abbia lasciato tutti scioccati e rattristati, e so che molti continueranno ad avere preoccupazioni e domande. I nostri investigatori stanno lavorando instancabilmente, con diligenza e professionalità, per cercare la risposta a tutte queste domande. Non appena possibile, forniremo ulteriori informazioni.”

Il procuratore capo ha aggiunto: “I procuratori e la polizia stanno continuando a lavorare a ritmo serrato per esaminare un’enorme quantità di prove. Ciò include numerosi filmati e dichiarazioni di testimoni. È importante garantire che ogni vittima riceva la giustizia che merita. Le accuse saranno valutate man mano che le indagini procedono.”

La notizia dell’arresto ha lasciato sconvolti i vicini di Paul Doyle, che lo descrivono come una persona amichevole e disponibile. Un vicino ha raccontato: “È completamente inspiegabile. Sono una bella famiglia, i ragazzi sono ben educati. Lui è un ragazzo fantastico. È venuto ad aiutarci una volta quando è scattato l’allarme. So che ha fatto lo stesso anche per altri vicini.” Ha poi aggiunto: “La famiglia è adorabile. È tutto così triste: per sua moglie, i suoi figli e per tutte quelle persone che sono rimaste ferite.”

Le indagini continuano, con gli investigatori impegnati a raccogliere prove e testimonianze per ricostruire esattamente quanto accaduto e determinare le responsabilità di Doyle. La comunità di Liverpool attende risposte mentre cerca di elaborare il trauma causato da questo tragico evento.