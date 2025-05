Donna investita da un’auto della polizia: ore di speranza, poi la tragica notizia

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 29 maggio, a Roma, nei pressi dell’incrocio tra via Nola e piazza Santa Croce in Gerusalemme. Un agente di polizia, alla guida di un’auto di servizio, ha accidentalmente colpito una donna di 86 anni. La vittima, soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale, è purtroppo deceduta alcune ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle prime ore della giornata. La donna, un’anziana residente della zona, stava attraversando la strada quando è stata investita dal veicolo della polizia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e una squadra della Polizia Locale di Roma Capitale, che ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

La vittima, un’ottantaseienne la cui identità non è stata ancora resa nota, è stata trasferita d’urgenza al più vicino ospedale. Nonostante gli sforzi del personale medico, le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ore, portando al tragico epilogo.

L’agente coinvolto nell’incidente è stato ascoltato dagli inquirenti per fornire la propria versione dei fatti. Al momento non sono emerse ulteriori informazioni ufficiali sul motivo per cui il poliziotto si trovasse in quella zona o sulla velocità del veicolo al momento dell’impatto. Le autorità stanno esaminando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel quartiere per ricostruire con precisione l’accaduto.