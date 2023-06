La Scomparsa di Kataleya: La Rivelazione Scioccante del Testimone Chiave - Controcopertina

Il giallo si approfondisce e l’ipotesi del rapimento si fa sempre più forte

La misteriosa scomparsa di Kataleya Mia Alvarez, una bambina peruviana di soli 5 anni, all’interno dell’ex hotel Astor di Firenze, occupato da famiglie indigenti, sta diventando sempre più inquietante. Quello che sembrava inizialmente un caso di una bambina scomparsa sta ora prendendo una svolta decisiva verso l’ipotesi del rapimento.

Un testimone, definito immediatamente “super”, ha confessato alla procura di aver visto la piccola essere strattonata e portata via da un adulto dal cortile di casa. Kata avrebbe lottato con tutte le sue forze per resistere a questa persona che la trascinava, ma purtroppo non ha potuto fare nulla contro la forza di un adulto.

La rivelazione della piccola Kata trascinata via dal cortile di casa

Questo dettaglio, che è emerso solo ora, avrebbe potuto essere prezioso per le forze dell’ordine che stanno impegnandosi intensamente per ritrovare la bambina scomparsa nel nulla. Finalmente, dopo 4 giorni, l’indagine sembra andare nella giusta direzione, concentrandosi su un luogo specifico: il retro dell’Hotel Astor, lontano dalle telecamere di via Boccherini. Potrebbe essere questa la ragione per cui non ci sono tracce della piccola.

Il procuratore Christine Von Borries sta lavorando instancabilmente su questo caso. Ha convocato in procura due minori per ascoltare la loro testimonianza: il fratello maggiore di Kata, di otto anni, che è stato ascoltato insieme allo zio Abel, e la sua amichetta che stava giocando con la bambina scomparsa sabato. L’ipotesi del procuratore è che i bambini potrebbero essersi spinti fuori dal cortile, superando un muretto che delimitava la proprietà.

Dopo la rivelazione del testimone chiave, la procura sta ufficialmente indagando per sequestro di persona a scopo di estorsione. I genitori della piccola sono ancora in ospedale dopo aver tentato entrambi il suicidio ingerendo sostanze tossiche. Per molti, una svolta in questo caso potrebbe essere molto vicina. L’attenzione e gli sforzi per trovare Kataleya rimangono costanti.