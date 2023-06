La scoperta choc: Vendite online dopo la morte di Silvio Berlusconi a prezzi clamorosi - Controcopertina

Polemiche e commozione per la vendita di cimeli legati a Silvio Berlusconi su internet dopo la sua scomparsa

Davvero sorprendente ciò che sta accadendo su internet dopo la triste notizia della morte di Silvio Berlusconi. Il sito Fanpage ha notato una serie di vendite che sono iniziate poco dopo la scomparsa del leader di Forza Italia e quattro volte ex presidente del Consiglio. È iniziata una vera e propria caccia per assicurarsi dei pezzi storici. Ma ciò che fa più rumore sono i prezzi esorbitanti richiesti per questi oggetti. Ce ne sono davvero molti e i costi sono fuori dal comune.

Inoltre, nella mattinata del 13 giugno, è stata accompagnata da grande commozione la scelta di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che hanno indossato abiti neri durante la trasmissione su Canale 5. Il pubblico è stato toccato dal lutto rappresentato dai loro outfit, e la loro voce era rotta dall’emozione, ma nonostante il dolore hanno continuato la trasmissione.

Cosa viene venduto su internet dopo la morte di Silvio Berlusconi

Subito dopo la morte di Silvio Berlusconi, è scoppiata una polemica a seguito dell’organizzazione di una festa presso il circolo Arci Blob di Arcore, completa di piscina e musica, per salutare la scomparsa del Cavaliere. I sostenitori dell’ex premier hanno fortemente condannato tale evento. Tornando alla vendita online, su eBay sono comparsi diversi gadget che probabilmente sono stati distribuiti durante congressi o che sono stati venduti a prezzi molto bassi, ma ora vengono proposti a cifre incredibili.

Entrando nel dettaglio, coloro che desiderano acquistare un arazzo dell’artista Boetti con il nome del Cavaliere dovranno sborsare ben 6.000 euro. Con 1.800 euro è possibile ottenere una musicassetta con l’inno di Forza Italia datato 1994. Ma non è tutto, sono disponibili anche spille del partito di Silvio, due delle quali risalgono a 29 anni fa e vengono vendute a 700 euro. Inoltre, c’è un’autografo con la scritta “Viva la libertà” proposto a 1.250 euro. E non manca nemmeno un CD.

Questo CD, intitolato “Napoli nel Cuore”, risale addirittura al 1952 e presenta una giovane Berlusconi intento a cantare nella copertina. Si tratta di una rarità ancora sigillata e viene venduto a ben 1.200 euro. È probabile che questi oggetti vengano venduti in poche ore, vista l’elevata richiesta.