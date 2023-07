La sorprendente scoperta di Laura: l'affitto pagato a metà per 8 anni, solo per scoprire che il compagno era il proprietario di casa - Controcopertina

Una storia incredibile giunge dagli Stati Uniti, precisamente dalla Florida. Laura, fidandosi dell’uomo che amava, ha condiviso equamente per 8 anni le spese dell’affitto di casa, solo per scoprire in seguito che lui era il proprietario dell’immobile. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, rivelando una situazione inaspettata. Ogni mese, i due versavano 900 dollari per l’affitto, suddividendolo in parti uguali. Laura Kennedy, vittima di questa vicenda, pagava regolarmente la sua quota mensile di 450 dollari senza sospettare nulla. Tuttavia, il suo compagno si occupava di consegnare l’intero importo al proprietario di casa.

La scoperta di Laura

La donna, 43 anni, ha fatto una scoperta sconvolgente quando accidentalmente è venuta a conoscenza dell’eredità del suo compagno: egli aveva ereditato l’immobile dai propri genitori, ma non aveva mai condiviso questa informazione con Laura. Utilizzando questo inganno, è riuscito a far pagare alla compagna la sua parte di affitto senza che lei lo sapesse. Questa truffa è andata avanti per ben 8 anni. Nel corso del tempo, Laura ha versato oltre 43.000 dollari prima di scoprire che la casa che stava pagando apparteneva già al suo compagno.

“Andammo a vivere insieme in quella casa”, ha raccontato Laura, la vittima di questa vicenda. Il suo fidanzato le diceva che “il proprietario della casa era un amico di famiglia e poteva ridurre l’affitto”. Prima della scoperta, Laura ammette di non aver mai sospettato nulla. Le dinamiche sentimentali tra i due dopo questo episodio non sono note, ma sembra che la coppia si sia separata. Resta da vedere se Laura deciderà di prendere qualche forma di vendetta nel futuro.